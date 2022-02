GF Vip, Delia Duran e Antonio Medugno sempre più vicini: la concorrente fa un’inaspettata confessione

GF Vip, Delia Duran e Antonio Medugno sono sempre più vicini: subito dopo la modella fa un’inaspettata confessione.

Al Grande Fratello Vip i colpi di scena sono all’ordine del giorno. Quello che accade è sempre del tutto inaspettato, perchè nel giro di un’ora tutto cambia e non. Lunedì 14 febbraio sarà una puntata importantissima. Alex Belli, squalificato a dicembre, farà il suo ingresso nella casa.

Non sappiamo al momento se le voci che girano negli ultimi giorni siano vere, ovvero che l’attore dovrebbe restare due settimane, staremo a vedere. Sta di fatto che la sua entrata cambierà le carte e potrebbe far scattare nuove dinamiche nel rapporto con Delia e Soleil. Ma come abbiamo detto i colpi di scena sono sempre presenti al GF Vip e quello che è accaduto nelle ultime ore lo è. Delia Duran, la compagna di Belli, ha avuto un forte avvicinamento con Antonio Medugno, il giovane entrato da circa due settimane. Ebbene sì, ma non finisce qui, perchè subito dopo la modella ha fatto un’inaspettata confessione.

GF Vip, colpo di scena tra Delia Duran e Antonio Medugno: la modella fa un’inaspettata confessione

Chi guarda con attenzione il GF Vip sa che da un momento ad un altro tutto potrebbe cambiare e la situazione in casa potrebbe avere dei risvolti inaspettati. Come già anticipato, Alex Belli farà il suo ingresso lunedì 14 febbraio.

Questo è un colpo di scena molto forte, dato che, con la sua entrata, non sappiamo cosa potrebbe accadere con Delia Duran e Soleil Sorge, ma soprattutto, ci chiediamo, come la prenderanno? Nelle ultime ore è poi successo qualcosa del tutto inaspettato. Delia e il nuovo concorrente, Antonio Medugno, sono apparsi molto vicini. Si sono ritrovati sul letto e mentre parlavano erano a pochi centimetri di distanza. La modella ha detto: “Mi dai un bacio”, poi ad un certo punto si è alzata dicendo di dover stare lontana da lui, non nascondendo una certa affinità.

Subito dopo, però, mentre tutti erano sul divano, ascoltando gli altri coinquilini in radio, Katia Ricciarelli vicina a Delia, ha fatto una domanda esplicita, ovvero se per caso Antonio a lei piace. E qui la concorrente l’ha confessato apertamente, ha detto sì, chiedendo alla cantante come faceva a saperlo. La Duran, a quanto pare, non ha nascosto il suo interesse per Medugno: cosa accadrà adesso?