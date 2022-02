Giulia De Lellis, clamorosa indiscrezione: dove potremmo vederla in tv molto presto

Arriva una clamorosa indiscrezione su Giulia De Lellis, presto potrebbe tornare in televisione: ecco dove potremmo vederla

L’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” potrebbe tornare presto in televisione. A chiamarla potrebbe essere proprio Maria De Filippi. L’indiscrezione è stata lanciata nelle ultime ore, ma ovviamente non ha ancora ricevuto conferme. Trattandosi di un’indiscrezione, la notizia deve essere presa con le pinze.

LEGGI ANCHE: Giulia De Lellis finisce nella ‘trappola’, “Me l’hanno fatta brutta”: cos’è successo

Giulia De Lellis presto in tv, clamorosa indiscrezione

Giulia De Lellis è una delle modelle e influencer più amate e seguite in Italia. Ha raggiunto il successo grazie alla partecipazione al dating show di Canale 5 “Uomini e Donne“. La giovane romana partecipò al programma in veste di corteggiatrice, scendendo per conoscere il tronista Andrea Damante. La De Lellis riuscì a conquistare il cuore del tronista, uscendo con lui dal programma.

La loro storia d’amore ha vissuto momenti di alti e bassi e dopo un lungo tira e molla Giulia e Andrea hanno deciso di lasciarsi. Oggi Giulia sembra aver ritrovato l’amore accatto a Carlo Beretta. La loro relazione sentimentale prosegue a gonfie vele.

LEGGI ANCHE: Giulia De Lellis, brutto ‘inconveniente’: “Orrendo”

Se la vita sentimentale procede spedita, lo stesso si può dire per la carriera. La De Lellis resta una delle influencer più seguite in Italia e i marchi importanti di moda cercano di accaparrarsela in ogni modo. Presto, però, Giulia potrebbe tornare anche in televisione. Di recente, infatti, è stata lanciata un’indiscrezione veramente clamorosa. La proposta sarebbe giunta proprio da Maria De Filippi.

LEGGI ANCHE: Giulia De Lellis, ‘brutta figura’: questa volta l’ha combinata grossa

Secondo il settimanale Nuovo Tv, Maria De Filippi starebbe pensando proprio a lei per il nuovo format ideato dalla Fascino. Si tratta di “Ultima fermata“, programma dedicato alle coppie in crisi. Per la nuova trasmissione non ci sarà un vero e proprio presentatore, bensì una voce narrante. La De Filippi avrebbe scelto proprio la voce dell’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne”, oggi divenuta una delle influencer più famose in Italia.

Al momento, però, le notizie che giungono su “Ultima fermata” sono ancora frammentarie. Inizialmente si pensava dovesse prendere il posto di “Temptation Island” e invece non sarà così. Il nuovo programma potrebbe arrivare molto presto in televisione, addirittura nel mese di marzo. Al timone ci sarà Giulia De Lellis? Lo sapremo presto.