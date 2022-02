Ne Il Segreto Ramiro è uscito di scena molto presto: oggi dimenticate l’attore così, a distanza di anni è irriconoscibile

Vi ricordate di Ramiro ne Il Segreto? E’ uscito di scena molto presto, spiazzando i telespettatori: com’è oggi l’attore a distanza di anni.

Il Segreto è una soap opera spagnola ed è sicuramente una delle più amate in assoluto. L’abbiamo seguita per circa 8 anni con 12 dodici stagioni che hanno lasciato il segno, dalla prima stagione, dove abbiamo visto al centro della trama l’amore tra Pepa e Tristan, fino all’ultima.

L’ultima puntata ha visto in atto continui colpi di scena. C’è stata la distruzione di Puente Viejo a causa delle bombe messe da Don Filberto e la morte degli abitanti, in primis, del sacerdote, di Raimundo e di Donna Francisca, fino alla confessione spiazzante, il segreto che la Montenegro ha rivelato dopo la morte: il suo amore eterno per Ulloa. Dalla prima all’ultima stagione tutti gli attori hanno lasciato il segno e l’uscita di scena di alcuni personaggi ha lasciato una certa amarezza nei telespettatori. Sicuramente una delle scene che non si dimenticano, è quella in cui abbiamo visto Ramiro, il figlio di José e Rosario Castaneda, partire per l’esercito. Una scena strappalacrime. Ricordate il giovane Ramiro? Noi l’abbiamo amato in questa veste e abbiamo amato l’attore che l’ha interpretato, ma sapete com’è oggi? Dimenticatelo così!

E’ stato Ramiro ne Il Segreto, lo ricordate? L’attore a distanza di anni è irriconoscibile

Ne Il Segreto tutti i personaggi sono stati protagonisti della trama. Molti, nel corso di questi anni, sono usciti di scena. Come dimenticare la morte di Tristan. L’uomo subito dopo il matrimonio con Pepa è stato colpito da un colpo di pistola e muore.

Ma non è stato l’unico addio a lasciare nei telespettatori tanta amarezza. Anche Ramiro, figlio minore di José e Rosario Castaneda e fratello di Alfonso, Juan e Mariana, ad un certo punto, dice addio a Puente Viejo. Parte per l’esercito e ci saluta con una scena strappalacrime in cui dice addio ai suoi cari. Questo personaggio, presente nei primi anni, è stato interpretato da Pablo Espinosa. Ma ecco com’è oggi l’attore:

L’avreste riconosciuto? Espinosa è completamente diverso, oggi ha i capelli molto più lunghi e anche la barba, decisamente più folta. Sarebbe stato difficile riconoscerlo senza sapere la sua identità. L’attore spagnolo è noto particolarmente per questo ruolo, ma anche per aver vestito i panni di Tomas nella telenovela Violetta, lo ricordate?