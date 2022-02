La clinica della pelle, Lee: “Ha un forte impatto sulla mia vita”, cos’è successo

Tra i tanti protagonisti, anche Lee si è presentato a La clinica della pelle per il suo problema: cos’è successo? Scopriamolo!

Dopo il ‘caso’ raro di Michelle a La clinica della pelle, la dottoressa Craythorne ha avuto a che fare con un altro paziente. Stiamo parlando proprio di Lee. “Ha un forte impatto sulla mia vita”, ha spiegato alle telecamere del programma.

Seppure il problema alla pelle di Lee non fosse assolutamente nulla di grave, l’uomo ha ugualmente raccontato di provare un forte imbarazzo. “Sarebbe devastante sapere che la dottoressa non mi può aiutare, significa che dovrò conviverci per tutta la vita”, ha spiegato alle telecamere del programma. Rivelando, quindi, quanto era necessario per lui ricevere l’aiuto della dottoressa Craythorne. Di che cosa parliamo? Ebbene. Da diverso tempo, Lee aveva una protuberanza al centro della testa, che oltre a procurargli dolore lo faceva sentire a disagio.

Lee a La clinica della pelle: protuberanza in testa, cos’è successo

Quando è entrato a far parte della schiera dei pazienti della dottoressa Craythorne a La clinica della pelle, Lee aveva un forte interesse a riappropriarsi del suo corpo. E a recuperare la fiducia in se stesso. Da diversi anni, infatti, l’uomo aveva una cisti in testa. E questo, seppure non fosse nulla di grave, lo faceva sentire fortemente a disagio.

Appena visitato e tastata per bene la protuberanza, la dottoressa Craythorne non ha avuto dubbi sulla diagnosi da fare. Si tratta di una semplicissima cisti pilare da poter asportare chirurgicamente immediatamente. Messo il camice al paziente e portato in sala operatoria, la dermatologa irlandese e il suo staff hanno subito provveduto a rimuovere la massa. E, in men che non si dica, Lee ha potuto vedere la sua testa completamente diversa da prima.

“Sono molto grato per quello che ha fatto per me”, ha detto Lee appena terminato il suo intervento chirurgicamente. Non nascondendo, infine, parole di ammirazione e stima nei confronti della dottoressa. Ci auguriamo che, ad oggi, l’uomo sia felice e sereno.