Luca Argentero ha una ‘parente’ molto famosa: sapete chi è?

Tutti amano Luca Argentero, ma in pochi sanno che ha una ‘parente’ molto famosa: sapete dirci chi è? Non lo immaginereste mai.

Siete pronti ad una nuova ed imperdibile puntata di Doc-nelle tue mani? A distanza di due settimane esatte dalla sua ultima messa in onda, il medical drama di Rai Uno è pronto a ritornare in onda con due episodi clamorosi.

Leggi anche –> Com’è cambiato Luca Argentero dal Grande Fratello ad oggi? Lo scatto di ben 19 anni fa: impressionante!

Anche voi non vedete l’ora di poter rivedere il bel Luca Argentero nei panni di Andrea Fanti, vero? Come darvi torto! In attesa di stasera, però, scopriamo qualche cosa in più sul suo conto. Della sua carriera, diciamoci la verità, sappiamo davvero ogni cosa, così come anche della sua vita privata, ma sapete che l’attore torinese ha una ‘parente’ davvero famosissima? Senza alcun dubbio, in pochissimi conoscono questo ‘retroscena’, anche perché i due diretti interessati hanno due cognomi completamente differenti. A questo punto vi chiediamo: siete curiosi di sapere qualche cosa in più?

Leggi anche –> Cristina Marino e l’atteggiamento di alcune fan di Luca Argentero che la “irrita”: cosa fanno

Luca Argentero ha una parente famosa: chi è? Non l’avreste mai detto

Ormai non c’è nemmeno più bisogno di ricordarlo: Luca Argentero ha compiuto il suo esordio in tv nel 2003. È proprio in quell’anno che, infatti, prende parte alla terza edizione del Grande Fratello. E, piano piano, diventa quello che è tuttora. Sapete, però, che partecipare al provino per il famoso reality è stato un consiglio di una sua ‘parente’ molto famosa? Era il programma dell’epoca e il buon Argentero non poteva non prendervi parte.

Leggi anche –> Immersa nel verde, la casa di Luca Argentero è un vero spettacolo: eccola

A questo punto, però, la domanda sorge spontanea: chi è questa ‘parente’ di cui parliamo? Forse non tutti lo sanno, ma nella famiglia di Luca Argentero, l’attore non è l’unico uomo di spettacolo. Anche sua cugina, infatti, è famosissima e amatissima. Di chi parliamo? In pochi lo sanno, ma facciamo riferimento proprio ad Alessia Ventura.

Che fine ha fatto Alessia Ventura?

Dimenticarla è davvero impossibile. Entrata a far parte del mondo dello spettacolo quando era giovanissima, Alessia Ventura ha cavalcato l’onda del successo dopo aver partecipato a Passaparola nei panni di valletta di Gerry Scotti. Ad oggi, però, la sua vita è fortemente cambiata. Lontana dal piccolo schermo da diversi anni, la splendida Ventura attualmente si dedica alla sua vita da mamma. Da pochi mesi, infatti, è nata la piccola Ginevra. Ed Alessia non si perde nemmeno un minuto da trascorrere insieme a lei.

Sapevate che Alessia Ventura fosse la cugina di Luca Argentero?