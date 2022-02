Maria De Filippi, come ha avuto inizio la sua carriera? Cosa è successo

Sapete come ha avuto inizio la carriera di Maria De Filippi? In questo articolo vi spieghiamo nei dettagli cos’è successo

Oggi è una delle conduttrici più famose della televisione italiana, nonché una delle più amate di sempre, ma chi sa come ha avuto inizio la sua carriera? Siamo sicuri che pochi di voi conosceranno questo aneddoto legato al suo passato.

Come ha avuto inizio la carriera di Maria De Filippi

Maria De Filippi è nata a Milano il 5 dicembre 1961, ha 60 anni ed è una delle conduttrici più famose della televisione italiana, nonché una delle più amate dal pubblico. È anche autrice e produttrice televisiva.

Lavora in televisione dal 1992, da quando conduce il talk show pomeridiano “Amici“. Nel corso degli anni ha poi consolidato la sua notorietà, presentando e producendo diversi format divenuti poi programmi televisivi di punta di Mediaset, come “Uomini e donne“, “C’è posta per te”, “Temptation Island” e “Tú sí que vales”.

È proprietaria con RTI della società di produzione televisiva Fascino PGT, che realizza varie trasmissioni per i canali Mediaset, tra cui tutte quelle condotte da lei e dal marito e cofondatore Maurizio Costanzo. Nel 2013 ha inoltre fondato la web TV Witty TV, il sito internet e piattaforma social che rimanda ai programmi prodotti dalla società.

Siamo sicuri che ognuno di voi conosce benissimo Maria De Filippi, ma pochi sapranno com’è iniziata la sua carriera. Un ruolo importante nella sua vita ovviamente l’ha ricoperto e lo ricopre tuttora il marito Maurizio Costanzo. È proprio grazie a lui che ha avuto inizio la sua carriera.

Nel settembre 1989, durante un convegno contro la pirateria musicale organizzato a Venezia dalla società per cui lavorava, conosce Maurizio Costanzo, già famoso giornalista e conduttore televisivo. Costanzo resta impressionato dalla De Filippi, oltre che attratto, e le offre la possibilità di collaborare con lui. Nel novembre dello stesso anno diventa l’assistente di Costanzo. Dal gennaio 1990 diviene anche compagna del noto presentatore.