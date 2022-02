Non tutti conoscono questo retroscena da brividi su Matilde Gioli, giovanissima attrice dell’attrice di Doc: riguarda proprio suo padre.

L’attesa è finalmente terminata! A distanza di due settimane dall’ultima puntata, Doc-nelle tue mani è pronto a ritornare in onda. E, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, la puntata prevista per questa sera è davvero imperdibile.

Oltre a Luca Argentero, tra le protagoniste indiscusse di Doc-nelle tue mani vi è anche lei: Matilde Gioli. Giovanissima, ma con alle spalle una carriera davvero impressionante, l’attrice milanese veste i panni di Giulia. E, per il secondo anno consecutivo, conquista ancora tutti con la sua immensa bravura. La bella Gioli, infatti, è amatissima! Nonostante questo, però, siamo certi che non tutti conoscono il suo passato. Oltre al drammatico incidente di cui è stata vittima mentre era a Londra per studio, l’attrice milanese ha dovuto fare i conti anche con uno spiacevolissimo lutto: la morte di suo padre. A proposito di questo, è saltato fuori un retroscena davvero da brividi su di lui. Lo sapevate anche voi? Scopriamo insieme tutto quello che occorre sapere in merito.

Matilde Gioli, retroscena da brividi sul padre: davvero commovente!

Aveva soltanto 22 anni quando Matilde Gioli, insieme a tutta la sua famiglia, ha dovuto far fronte ad un evento davvero spiacevolissimo: la morte di suo padre. Scomparso a causa di un cancro, come raccontato dalla diretta interessata alle telecamere di Verissimo, l’uomo aveva un vero e proprio debole per la sua primogenita. E provava verso di lei un affetto davvero incredibile. È proprio per questo motivo che la bella attrice milanese, memore di questo rapporto speciale con suo padre, ha compiuto un gesto davvero speciale.

Forse non tutti lo sanno, ma sembrerebbe che Matilde Gioli abbia una passione per i tatuaggi. Sul corpo, infatti, ne ha diversi, ma quello che ha maggiormente catturato l’attenzione è quello che è presente sull’avambraccio in cui è rappresentato una bambina insieme al suo papà.

Un retroscena davvero da brividi, non c’è che dire. E che, soprattutto, sottolinea quanto fosse speciale il rapporto tra padre e figlia.