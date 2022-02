Non tutti sanno che Rupert Grint è stato il protagonista di un videoclip di un famosissimo cantante

Rupert Grint è la star di Harry Potter: sapete che è stato il protagonista di un videoclip di un famosissimo cantante?

Rupert Grint è un attore britannico oggi conosciuto in tutto il mondo. Il suo primo ruolo è proprio quello che gli ha donato fama e popolarità, ovviamente parliamo di Ron Weasley nella saga Harry Potter. E’ riuscito ad ottenere il ruolo del migliore amico del protagonista dopo aver inviato un video alla produzione in cui era vestito da professore, chiedendo di poter partecipare alle riprese in musica rap.

Ha interpretato Ron in tutti i film della saga e l’abbiamo visto anche nello speciale del 2022 Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts. Dopo il primo film della saga, recita nel film Pantaloncini a tutto gas e nel frattempo, negli anni seguenti, ha interpretato anche altri personaggi, come nel film In viaggio con Evie. Nella sua carriera non ha solo recitato in film e serie tv, ma Grint è stato anche il protagonista di un videoclip di un artista amatissimo: sapete quale?

L’attore è stato selezionato dopo aver inviato un video alla produzione in cui vestiva i panni di un professore. Mentre rivestiva il ruolo del maghetto dai capelli rossi, ha anche recitato in altri film. Il successo l’ha subito avvolto come ha avvolto tutti gli attori della saga. Ma avete mai notato che Grint è stato anche il protagonista di un videoclip di un famosissimo cantante?

Ebbene, Rupert Grint appare come protagonista nel videoclip del singolo Lego House di Ed Sheeran, di cui è un grande fan, pubblicato il 20 ottobre 2011. Non farci caso è impossibile, dato che l’attore è presente dall’inizio del video fino alla fine ed è sempre ben in mostra. Voi lo sapevate? O lo avete appena scoperto?