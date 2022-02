Questa dolce bambina in foto adesso è una splendida donna e ci sta incantando con la sua bellezza e bravura in un’amata serie tv: l’avete riconosciuta?

Riconoscerla, vi assicuriamo, non vi risulterà affatto difficile. Anche perché stiamo parlando di una famosa e giovane attrice, che proprio in queste ultime settimane sta incantando il pubblico italiano in una serie tv di successo.

Leggi anche –> In questa foto con la mamma è una bambina dolcissima, oggi è un’artista completa: indovinate di chi si tratta!

Quante volte vi è capitato di condividere scatti del vostro passato sui rispettivi canali social? Tantissime volte, ne siamo certi! E così come tante persone ‘normali’, anche i nostri Vip non perdono mai occasione di farlo! È proprio per questo motivo che, spulciando con attenzione il profilo Instagram, siamo riusciti a rintracciare una foto da bambina di un’amatissima attrice. Voi, però, siete riusciti a riconoscerlo? Non sappiamo quanti anni siano passati dallo scatto, ma quello che non si può fare a meno di notare è l’enorme dolcezza della piccola. Siete pronti a scoprire ogni cosa nel minimo dettaglio? Ebbene. Ci pensiamo immediatamente a dirvi tutto quello che occorre sapere.

Leggi anche –> Avete riconosciuto questa bambina? È la prima donna più seguita su Instagram: impressionante!

Questa dolce bambina è la protagonista di un’amata serie tv: la riconoscete?

Attrice di successo, seppure giovanissima, in queste ultime settimane sta letteralmente incantando il pubblico italiano in un’amata serie tv. Stiamo parlando proprio di Doc, la mini serie che ha come protagonista indiscussa non soltanto il bel Luca Argentero, ma anche tantissimi altri straordinari interpreti. E la protagonista di questo nostro articolo è proprio tra loro!

Leggi anche –> Capelli cortissimi e viso birichino, la bambina in questa foto è diventata una conduttrice di successo: riuscite a indovinare chi è?

Di chi stiamo parlando esattamente? Ebbene. Se fate attenzione agli occhi e a tutte le sfaccettature della foto, non potrete affatto fare a meno di riconoscerlo. Stiamo parlando di una splendida donna che, ad oggi, è un’attrice in carriera, ma che ha compiuto il suo debutto in televisione sul palco di Miss Italia, ottenendone addirittura la corona. Diteci la verità: adesso è facilissimo capire di chi stiamo parlando.

Avete visto proprio bene, si! Questa dolcissima bambina raffigurata nella foto in alto non è altro che lei: Giusy Buscemi. Diteci la verità: l’avevate riconosciuta? E, soprattutto, vi sta piacendo il suo ruolo in Doc? Noi assolutamente si, non c’è proprio nulla da dire.