È una new entry del cast, ma il suo personaggio sta spiazzando tutto il pubblico di Doc-nelle tue mani: qual è il titolo di studio di Alice Arcuri?

Una seconda stagione di Doc-nelle tue mani davvero avvincente, non c’è che dire! Concentrata sulle vicende dello staff medico dell’ospedale Ambrosiano di Milano, la serie televisiva continua riscuotere consensi. E, soprattutto, successo.

Come abbiamo potuto constatare nel corso di queste settimane di messa in onda, ad arricchire il cast di Doc-nelle tue mani ci sono stati tantissime new entry. Recentemente, ad esempio, vi abbiamo raccontato di Giusy Buscemi. Oppure di Marco Rossetti. Se si parla di nuovi innesti, però, non possiamo fare a meno di citare anche lei: Cecilia Tedeschi, amica di Andrea Fanti e della sua ex moglie sin dai tempi dell’università. Entrata a far parte dell’Ambrosiano come infettivologa ed, in seguito, come primario, la Tedeschi sta completamente dividendo in due il pubblico di Doc. C’è chi, infatti, non apprezza affatto il suo personaggio perché ‘rivale’ del buon Fanti per il primariato. E chi, invece, non può fare a meno di apprezzare il suo fascino. Cosa sappiamo, però, sul suo conto? Ad esempio, sapete qual è il titolo di studio di Alice Arcuri?

Alice Arcuri conquista il pubblico di Doc-nelle tue mani: qual è il suo titolo di studio?

Insieme a tantissimi altri straordinari interpreti, anche Alice Arcuri è tra le new entry di questa seconda stagione di Doc-nelle tue mani. Nei panni di Cecilia Tedeschi, stimata infettivologa, il suo personaggio sta dividendo in due il pubblico dell’amatissima serie televisiva. In attesa, però, di scoprire come andrà a finire la sua storia e, soprattutto, se Andrea Fanti riuscirà ad ottenere il primariato, scopriamo qualche cosa in più sull’attrice genovese.

Seppure da sempre appassionata di recitazione e teatro, sembrerebbe che Alice Arcuri non abbia mai trascurato il suo percorso scolastico. Qual è, infatti, il suo titolo di studio? Da quanto si apprende dal web, sembrerebbe che, una volta ultimato gli studi liceali classici, la bella Arcuri abbia conseguito la laurea in lettere. E che, dopo il traguardo raggiunto, abbia iniziato i suoi studi teatrali.

Conoscevate questo ‘retroscena’ su di lei?