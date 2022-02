La storia di Nathan a Vite al Limite sconvolge tutti: l’uomo non riusciva nemmeno a respirare, com’è diventato? Uno choc pazzesco!

La decima stagione di Vite al Limite è appena iniziata, ma ha già regalato dei colpi di scena impressionanti. A sconvolgere tutti e a lasciare letteralmente senza parole l’affiatatissimo pubblico del programma, però, è stata la storia di Nathan.

Leggi anche –> Vite al Limite, la drammatica storia di Bianca: peso choc, poi la trasformazione impressionante

Da sempre obeso, Nathan ha raccontato di aver raggiunto una condizione fisica tale da non permettergli una vita semplice. “Non riesco a stare sdraiato e non riesco nemmeno a respirare, perché il peso schiaccia il torace”, ha detto il buon Prater alle telecamere del programma. Spiegando, inoltre, di aver momentaneamente abbandonato il lavoro a causa della sua enorme difficoltà a muoversi. A differenza di tantissimi altri pazienti del dottor Nowzaradan che abbiamo conosciuto nel corso di questi mesi e che nascondevano dei passati davvero difficili, Nathan non ha alcuna storia particolare alle spalle. Piuttosto, il suo peso è stato fortemente condizionato dalla sua abitudine di mangiare cibo spazzatura sin dalla sua infanzia. Com’è diventato grazie al dottor Nowzaradan? Eccolo!

Leggi anche –> A Vite al Limite pesava quasi 300 kg, oggi è irriconoscibile: choc pazzesco!

Nathan sconvolge il pubblico di Vite al Limite: com’è cambiato? Impressionante!

“Il cibo mi fa sentire meglio, mi da sollievo e non mi basta mai. Quando mangio mi sento al settimo cielo. La voglia non mi passa mai, è sempre stato così”, sono proprio queste le esatte parole che Nathan dice nel corso della sua presentazione per Vite al Limite. E che descrive perfettamente la sua condizione. Con un peso che raggiungeva i 275 kg, il buon Prater ha raccontato di avere problemi coi chili di troppo sin da bambino. E di essere abituato a mangiare cibo spazzatura da piccolo.

Leggi anche –> Pesava 325 Kg e la sua vita era un incubo: dopo Vite al Limite è rinato, irriconoscibile!

Raggiunti i 275 kg e completamente impossibilitato a svolgere una vita normale per via non solo del suo peso, ma anche per il grosso linfedema che aveva sulle gambe, Nathan ha voluto chiedere aiuto al dottor Nowzaradan. Ed ha dato vita ad un percorso davvero sensazionale. Sapete, infatti, quanto è dimagrito prima dello scadere del tempo stabilito in clinica? Guardate qui:

In 10 mesi di percorso, Nathan è riuscito a pesare 204 kg. Un traguardo davvero entusiasmante e che, soprattutto, promette tante cose buone.