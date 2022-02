Anticipazioni della prima puntata di Fosca Innocenti di Venerdì 11 Febbraio: rapina in banca, uno dei rapinatori muore, cosa succederà.

È il momento che tutti aspettavamo: Vanessa Incontrada sarà sul piccolo schermo nostrano in panni completamente nuovi! L’attrice, conduttrice e modella spagnola sarà la protagonista indiscussa di una nuova ed imperdibile fiction di Canala 5: Fosca Innocenti.

Venerdì 11 Febbraio andrà in onda la prima puntata di Fosca Innocenti. E, da come abbiamo potuto constatare dalle anticipazioni, abbiamo appreso che l’appuntamento d’esordio sarà davvero imperdibile. Il vice questore del commissariato di Arezzo, infatti, sarà alla prese con un grosso caso, che riuscirà a portare al termine grazie alla sua perspicacia e determinazione. A quanto pare, infatti, la squadra della bella Innocenti avrà a che fare con una rapina in banca, che ha avuto un epilogo piuttosto tragico. Scopriamo tutti i dettagli.

Fosca Innocenti prima puntata, le anticipazioni: cosa accadrà stasera

Manca pochissimo alla prima puntata di Fosca Innocenti su Canale 5, eppure tutto il pubblico italiano è intenzionato a capire quali sono le sue anticipazioni. Se anche voi siete curiosi di saperne di più, questo è proprio l’articolo che fa al caso vostro.

Il primo caso con cui Fosca Innocenti, insieme alla sua squadra, avrà a che fare è proprio quello riguardante una grossa rapina in banca. Ma non solo. Dopo aver preso tutto il denaro presente all’interno delle casse, sembrerebbe che i rapinatori abbiano preso di mira la valigetta del proprietario di un bar vicino al luogo appena rapinato. L’uomo, purtroppo, verrà ucciso. Ed uno dei rapinatori, infine, resterà anche lui ucciso dalla guardia giurata. Insomma, un vero e proprio intreccio dal quale è davvero difficile districarsi. Non lo è, però, per Fosca. Grazie alla testimonianza di un barbone vicino al luogo della rapina e testimone di quanto accaduto, il vice questore porterà a termine il caso.

Quante puntate sono?

Da come si può chiaramente comprendere, Fosca Innocenti si prepara a conquistare il pubblico italiano. Siete curiosi, però, di sapere quante puntate sono? Appurato che la prima andrà in onda tra qualche ora, cosa dobbiamo sapere più? Ebbene. A quanto pare, la bella Innocenti farà compagnia il suo pubblico per ben 4 puntate. L’ultima puntata, facendoci due conti, è prevista per il 4 Marzo.

La seguirete stasera?