Belen Rodriguez, l’indiscrezione lascia di stucco: due parenti strettissimi della showgirl a L’Isola dei Famosi?

Secondo l’indiscrezione di TvBlog, nella nuova edizione de L’Isola dei Famosi potrebbero esserci due persone molto care a Belen Rodriguez.

Continuano a susseguirsi le indiscrezioni sulla nuova edizione de L’Isola dei Famosi: se i nomi della conduttrice e dell’inviato sono ormai una certezza, lo stesso non si può dire del cast. I dettagli finora anticipati da TvBlog sono però davvero molto interessanti.

Secondo il noto portale, pare che quest’anno i naufraghi si divideranno in due gruppi, i single e le coppie. Tra queste ultime, in ordine di tempo pochissimi giorni fa è spuntata ad esempio l’ipotesi della partecipazione di Lory Del Santo e del suo giovane fidanzato Marco Cucolo.

In queste ore, TvBlog ha aggiunto anche un’altra coppia di concorrenti che potrebbe sbarcare in Honduras e, udite udite, si tratterebbe di due persone molto care a Belen Rodriguez!

L’Isola dei Famosi, indiscrezione clamorosa: tra i naufraghi anche due familiari di Belen Rodriguez

La showgirl argentina, che da poco abbiamo visto debuttare al timone de Le Iene al fianco di Teo Mammuccari è, come ben sappiamo molto legata alla famiglia d’origine.

Belen ha un amore incondizionato per i genitori e per i suoi fratelli Cecilia e Jeremias che ha dimostrato in più occasioni come quando, nel 2017, fece una sorpresa a questi ultimi mentre erano reclusi nella casa del GF Vip 2.

Ebbene, secondo quanto svelato da TvBlog, a partecipare alla nuova edizione de L’Isola sarebbero Jeremias e il papà Gustavo Rodriguez! Per il fratello di Belen si tratterebbe in realtà di un ritorno: il bel 32enne argentino fu infatti uno dei concorrenti del reality nel 2019.

“Oggi siamo in grado di darvi i nomi di una coppia di concorrenti che pare siano in predicato di prendere parte a questa nuova edizione dell’Isola dei famosi. Si tratta di Jeremias Rodriguez che dovrebbe essere in gara insieme al padre Gustavo Rodriguez. […] Un’accoppiata dunque di Rodriguez starebbe per approdare in questo programma, il papà ed il fratello di Belen e Cecilia Rodriguez alla corte della bella e brava Ilary Blasi. Niente di certo, ma se ne sta parlando”, si legge sul portale.

In attesa di notizie più certe, non perdetevi i nostri aggiornamenti sulla prossima edizione de L’Isola dei Famosi!