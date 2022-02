Better Call Saul, svelata la data d’uscita dell’ultima stagione: manca pochissimo

Better Call Saul, svelata la data d’uscita della sesta ed ultima stagione: manca pochissimo, i fan sono pazzi di gioia.

È arrivata la notizia tanto attesa! Manca pochissimo al ritorno di Better Call Saul, spin off della fortunatissima serie Breaking Bad. I fan non vedono l’ora di vedere la sesta ed ultima stagione, che è più vicina che mai.

L’ultimo capitolo della serie dedicata all’avvocato Saul Goodman sarà diviso in due parti: la seconda sarà disponibile dopo alcuni mesi. Curiosi di sapere le due, attesissime, date di uscita? Siete nel posto giusto!

Better Call Saul, arriva l’ultima stagione dello spin off di Breaking Bad: la data di uscita

Ci siamo! Better Call Saul è giunta ai titoli di coda. Si tratta di uno degli spin off più amati ed apprezzati di sempre: c’è chi ha addirittura giudicato la serie superiore alla serie madre Breaking Bad. Quel che è certo è che i fan non vedono l’ora di scoprire come si concluderanno le vicende di Saul Goodman, interpretato da Bod Odenkirk: il personaggio ha definitivamente detto addio al “vecchio” Jimmy Mc Gill, diventando l’avvocato che tutti abbiamo conosciuto in Breaking Bad. Ma quando saranno disponibili i nuovi episodi?

La sesta stagione di Better Call Saul sarà divisa in due parti: i primi episodi saranno disponibili dal 18 aprile 2022, mentre i restanti sei episodi arriveranno l’11 luglio 2022. L’arrivo della sesta stagione è stata rallentata dalla pandemia, ma anche dal malore che ha colpito l’attore protagonista la scorsa estate: un problema cardiaco che ha colpito Odenkirk proprio sul set della serie.

Nell’ultima stagione ritroveremo i personaggi principali della serie, da Kim a Gustavo Fring, fino a Mike e a Lalo Salamanca, il grande villain degli ultimi episodi. “Ai miei occhi questa sarà la più ambiziosa, sorprendente e struggente stagione di tutta la serie”, ha dichiarato lo showrunner Peter Gould. Non ci resta che attendere aprile per tuffarci nelle ultime avventure del mitico Saul Goodman, noi non vediamo l’ora e voi?