Chi è Desirée Noferini, Giulia in Fosca Innocenti: ecco dove l’abbiamo già vista

Partirà questa sera su Canale 5 la fiction Fosca Innocenti: nel cast anche l’attrice Desirée Noferini, ricordate dove l’abbiamo già vista?

Mancano poche ore al debutto su Canale 5 della nuovissima fiction Fosca Innocenti che vede protagonista Vanessa Incontrada. Tra le attrici che compongono il cast troveremo anche la talentuosa Desirée Noferini, volto ormai noto al grande pubblico per le sue tante partecipazioni a film, soap e serie tv. Ricordate dov’è apparsa?

Nata in Toscana, precisamente a Bagno a Ripoli, il 3 aprile del 1987, la Noferini interpreterà l’ispettrice Giulia De Falco: insieme a Rosa Lulli (Cecilia Dazzi) ed a Pino Ricci (Francesco Leone), farà parte della squadra del Vice Questore Fosca Innocenti.

Figlia di padre italiano e madre italo etiope, l’attrice 34enne ha iniziato a studiare recitazione dopo aver terminato l’istituto d’arte. Si è formata al Corso Jenny Tamburi ed al Centro Sperimentale di Cinematografia a Roma. Attualmente frequenta il laboratorio permanente di Alessandro Prete di cui è membro.

Il suo curriculum è ricchissimo di esperienze televisive e cinematografiche: ripercorriamole!

Desirée Noferini attrice in Fosca Innocenti: una carriera inarrestabile!

Dopo aver partecipato come modella a vari concorsi nei primi anni Duemila, nel 2006 approda in tv come ‘schedina’ di Quelli che il calcio su Rai 2. Inaugura la sua carriera di attrice con un piccolo ruolo nella serie tv di Rai 1 Gente di mare 2, e nel 2008 arriva ad essere protagonista di un episodio di Don Matteo 6 oltre che del film Un gioco da ragazze, diretto da Matteo Rovere.

Tra gli innumerevoli lavori a cui ha preso parte Desirée, ricordiamo Cous cous alla bolognese, per la regia dei Manetti Bros., 20 sigarette, ispirato al libro di Aureliano Amadei Venti sigarette a Nassiriya e Non c’è tempo per gli eroi di Andrea Mugnaini, al fianco di Paolo Bernardini.

Nel 2011 per lei è la volta della fiction Mediaset Un amore e una vendetta, per la regia di Raffaele Mertes. L’anno successivo ha interpretato una delle protagoniste della miniserie Rai La vita che corre, regia di Fabrizio Costa.

Nel 2017 l’abbiamo vista recitare la parte di Maddalena Prizzi in Sacrificio d’amore, quella di Silvana Romano in una puntata della serie Il commissario Montalbano. Nel 2019 fa il suo ingresso nella soap opera quotidiana di Rai 1 Il paradiso delle signore col personaggio di Lisa Conterno. Proprio adesso la stiamo vedendo nell’amatissima soap opera partenopea di Rai 3 Un posto al sole dove veste i panni di Virginia.

Non perdetevi la prima puntata di Fosca Innocenti stasera su Canale 5 dove potremo ammirare anche la bravissima Desirée Noferini!