Era il 1998 quando Vanessa Incontrada ha debuttato come conduttrice, ma com’è cambiata dalla sua prima volta in tv? La foto.

Aspettavate con ansia questo momento, vero? Ebbene. È finalmente arrivato! A partite da questa sera, Vanessa Incontrada sarà la protagonista indiscussa di una nuova fiction: ‘Fosca Innocenti’.

Leggi anche –> Fosca Innocenti, la fiction con Vanessa Incontrada: quando inizia, trama, cast e quante puntate sono

A distanza di qualche settimana dalla sua straordinaria conduzione, insieme ad Alessandro Siani, di Striscia la Notizia, Vanessa Incontrada ritornerà in onda con una nuova fiction davvero imperdibile. Noi non vediamo l’ora di vederla, voi? In attesa, però, di poterla ammirare in questi nuovi panni, scopriamo tutto quello che occorre sapere su di lei. Nata a Barcellona nel 1978, Vanessa si trasferisce a Milano nel 1996. E si fa ampiamente conoscere per la sua straordinaria bellezza. A distanza di circa due anni dal suo trasferimento in Italia, la Incontrada compie il suo debutto in tv. Era esattamente il 1998 quando la splendida barceloneta esordisce sul piccolo schermo al timone di Super, programma musicale dei canali Mediaset. Da quel momento, la sua carriera ha spiccato al volo. Diventando oggi uno dei volti più amati della televisione italiana. Siete curiosi, però, di sapere com’è cambiata in tutto questo tempo? Sono trascorsi 14 anni dal suo esordio, ma com’era?

Leggi anche –> Anticipazioni Fosca Innocenti, prima puntata: grosso caso per il vice questore, colpo di scena

Com’è cambiata Vanessa Incontrada dalla sua prima volta in tv? Lo scatto dei suoi esordi

Dapprima come indossatrice sullo sfondo milanese ed, in seguito, come conduttrice di Super, Vanessa Incontrada compie il suo debutto sul piccolo schermo nel 1998. E, da quel momento, non si ferma più. Colonna portante di tantissimi programmi di successo ed attrice di un certo calibro, la Incontrada ne ha fatta di strada dai suoi esordi. Siete curiosi, però, di vedere com’è cambiata in tutti questi anni? Oggi è una splendida donna e con il suo fascino è solita incantare tutto il pubblico, ma com’era ai suoi esordi?

Leggi anche –> “Tanto tempo da sola…”: Vanessa Incontrada commuove tutti a Verissimo

Siamo riusciti a rintracciare un video che ce la mostra proprio durante la conduzione di Super, primo programma di cui ha assunto le redini in mano, e vi assicuriamo è davvero pazzesca. Seppure siano passati ben 14 anni dal suo esordio, Vanessa Incontrada non è affatto cambiata. E, seppure giovanissima, è sempre splendida. Guardate un po’ qui:

Diteci la verità: non abbiamo ragione?