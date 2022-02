Gf Vip 6, Alex Belli rientra nella casa: per quanto tempo resterà?

Alex Belli rientra nella casa del Gf Vip 6, per quanto tempo resterà? Ecco la risposta che tutti stavano aspettando

Il momento tanto atteso sta per arrivare. Uno dei concorrenti più discussi di questa edizione sta per tornare nella casa più spiata d’Italia. Dovrà prendere una scelta molto importante: Delia Duran o Soleil Sorge? Tutti sono in attesa di conoscere quale sarà la sua strada.

Per quanto tempo Alex Belli resterà nella casa del Gf Vip 6?

Alex Belli è uno dei concorrenti più discussi della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Nella casa più spiata d’Italia, Alex ha instaurato un bellissimo rapporto con Soleil Sorge, modella italo-americana ed ex corteggiatrice di “Uomini e Donne”. Il pubblico ancora oggi si chiede: i due sono semplici amici oppure sono innamorati? Questo rapporto ‘speciale’, però, ha fatto ingelosire qualcuno fuori dalla casa.

L’attore, infatti, è legato sentimentalmente a Delia Duran, famosa modella e attrice venezuelana. Belli ha conosciuto la sua attuale compagna dopo la fine della relazione con la modella Mila Suarez. Il suo matrimonio con Delia è stato messo a dura prova durante la permanenza nella casa più spiata d’Italia.

Delia ha spesso richiamato all’ordine il marito, chiedendogli di porre fine alla sua amicizia con Soleil. Alex, invece, non ha mai rinunciato alla vicinanza alla modella italo-americana e si è spinto addirittura oltre. Durante la messa in scena della “Turandot”, i due si sono baciati. Poco dopo, però, Belli è stato costretto ad abbandonare il reality show per aver infranto le regole anti-Covid.

Dopo l’addio di Alex Belli, la moglie Delia ha deciso di entrare nella casa del Grande Fratello Vip. La modella sudamericana è riuscita a fare addirittura meglio del marito. Delia è stata infatti votata come prima finalista del reality show. Il percorso della Duran nella casa più spiata d’Italia, dunque, sarà ancora lunga. Delia, però, non sa che nella casa sta per tornare Alex.

L’annuncio è arrivato nella scorsa puntata del Gf Vip 6. Alex è stato mandato in quarantena dal Grande Fratello e presto farà il suo ritorno nella casa più spiata d’Italia. L’attore dovrebbe restare circa due settimane, dopodiché deciderà quale sarà la sua scelta: Delia o Soleil?