GF Vip, com’era Antonio Medugno qualche anno fa: le immagini di ieri ed oggi a confronto

Lo stiamo conoscendo meglio grazie al suo percorso nella casa del GF Vip 6, ma avete mai visto com’era Antonio Medugno qualche anno fa?

Entrato da pochissime settimane al GF Vip 6 come concorrente insieme a Gianluca Costantino, il tiktoker 24enne napoletano Antonio Medugno si sta facendo notare sempre di più nelle dinamiche del gioco.

Fisico scultoreo e lineamenti più che notevoli, il giovane è già stato protagonista di varie discussioni con alcuni coinquilini. Primo fra tutti Alessandro Basciano che nella puntata dello scorso lunedì non ha tollerato i suoi commenti sui continui battibecchi tra lui e Sophie.

Inoltre, pare proprio sia in corso un flirt tra lui e Delia Duran: la compagna di Alex Belli non ha nascosto il suo interesse nei confronti del modello arrivando a confessarlo apertamente a Katia Ricciarelli che le aveva rivolto chiaramente la domanda.

Non è mancato per il gieffino anche un momento di crisi: preoccupato di ricadere nei problemi alimentari di cui ha sofferto in passato, Antonio aveva manifestato a Jessica l’intenzione di abbandonare il gioco.

Curiosando nel suo profilo Instagram, abbiamo trovato uno scatto in cui Medugno si mostra com’era fino a qualche anno fa. Vediamo le immagini a confronto!

Da 51 a 79 kg, la metamorfosi di Antonio Medugno: ecco com’era anni fa

Sulla popolarissima piattaforma, il ‘Vippone’ ha condiviso tempo fa un post in cui lo si vede come appariva prima del lungo e difficile percorso che gli ha permesso di acquisire la splendida forma fisica che sfoggia oggi.

“Ho lottato per anni senza mollare, con perseveranza, coraggio e spirito di sacrificio. Sono stati anni duri e intensi”, si legge nella didascalia al post in cui lo vediamo particolarmente magro in una foto di qualche anno fa. “Sono passato dal pesare 51kg(sotto peso) a 79kg…non è stato semplice ma io lo volevo con tutto me stesso. Tutto questo lo devo soprattutto a tutte le persone che mi sono state vicine ogni giorno. Grazie perché senza di voi non sarei mai arrivato fino in fondo a questo difficile, lungo e tortuoso cammino”, scrive tra le altre cose il giovane.

Che dire, complimenti per la tenacia dimostrata e per gli ottimi risultati raggiunti!