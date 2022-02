GF Vip, arriva confessione shock sul bacio: “Così impara”, cosa è successo nella casa più spiata dalle tv.

Manca circa un mese alla finalissima del GF Vip. Un’edizione lunghissima, in cui non sono affatto mancati i colpi di scena. L’ultimo è arrivato proprio nelle scorse ore, con una confessione che ha lasciato i telespettatori a bocca aperta.

Nei giorni scorsi, infatti, in casa non si è parlato di altro che di un bacio tra due concorrenti. Un bacio ipotetico, visto che le immagini non sono mai state mandate in onda. In tanti si sono chiesti, quindi, se fosse avvenuto davvero o meno, ma a quanto pare nelle scorse ore è arrivata la confessione dei diretti interessati! Che non è passata inosservata!

GF Vip, arriva la confessione sul tanto discusso bacio: “Così impara”

Ebbene si, il bacio tra Delia Duran e Barù c’è stato! A confermarlo sono stati proprio loro, nelle scorse ore, nella casa del GF Vip. Lo hanno fatto in momenti diversi, usando parole che non sono affatto passate inosservate. Barù ha dichiarato che lei gli “ha ficcato la lingua in bocca” durante una chiacchierata con Davide Silvestri e Soleil in camera da letto: quest’ultima ha consigliato all’amico di dissociarsi dall’accaduto. Ma cosa ha rivelato, invece, Delia?

Ebbene, la modella venezuelana si è invece concentrata su una terza persona. Parlando con Nathaly Caldonazzo, Delia ammette di aver baciato Barù, ma non solo: “L’ho fatto così impara, continua a sparlare”. Su Twitter, i fan hanno reso virale il video con le parole della Durano e non hanno dubbi: sono certi che Delia si riferisse a Jessica Selassié, che non ha mai nascosto il suo interesse per Barù.

Insomma, un nuovo triangolo sta per nascere nella casa? Ma, soprattutto, come la prenderà Alex Belli che rientrerà in casa proprio nei prossimi giorni, per ben due settimane! Secondo quanto rivelato da Parpiglia, l’attore resterà nella casa per almeno quattro puntate. Insomma, ne vedremo davvero delle belle.