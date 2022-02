GF Vip, Lorenzo Amoruso: “Vi dico quale sarà il mio atteggiamento d’ora in poi”, decisione shock

Lorenzo Amoruso interviene per chiarire il messaggio rivolto a Manila durante la scorsa puntata del GF Vip: ecco la sua verità.

Il pubblico del GF Vip era rimasto spiazzato dal messaggio di Lorenzo Amoruso rivolto alla compagna Manila Nazzaro proprio durante la diretta su Canale 5 dello scorso lunedì. L’ex calciatore aveva sorpreso tutti con una storia su Instagram.

Leggi anche——>>>Come si sono conosciuti Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso? Non tutti immaginano chi ha fatto da Cupido

Le sue parole lasciavano intendere l’intenzione di prendere le distanze dalla gieffina dopo aver visto quanto accaduto in puntata: “Mi sono innamorato di una donna forte, risolta e decisa che non accettava soprusi. Oggi non la riconosco più e probabilmente anche io mi sono sbagliato“. Amoruso aveva poi concluso il suo sfogo dicendo chiaramente di voler prendersi del tempo per riflettere.

Molto probabilmente, a scatenare questa reazione inaspettata è stata la messa in onda della clip in cui Katia Ricciarelli criticava l’ex Miss Italia: molti hanno ipotizzato che Lorenzo sia rimasto deluso dall’atteggiamento passivo della compagna di fronte alle parole della cantante.

In queste ore, l’ex calciatore è tornato sui social per spiegare cosa ha voluto dire davvero con quella storia condivisa su Instagram.

GF Vip, Lorenzo Amoruso chiarisce il significato delle sue parole su Manila

Tramite altre Instagram stories, Lorenzo Amoruso ha voluto chiarire una volta per tutte cosa intendesse dire lunedì scorso. L’uomo ha ammesso di essere rimasto effettivamente deluso dall’acquiescenza di Manila nei confronti della Ricciarelli e dal fatto che, durante il suo percorso, abbia più volte difeso a spada tratta Soleil Sorge, a suo avviso indifendibile.

Leggi anche——>>>GF VIP, la lettera di Lorenzo Amoruso per Manila Nazzaro: “Adesso dimentica”

“Ma Manila è così, la conosco meglio di tutti voi: è buona e cerca sempre di scavare fino in fondo. Inevitabilmente questa cosa non gli ha portato bene, non ha fatto bene al suo percorso perché purtroppo avete visto tutti quello che è successo fuori dalla casa”, ha spiegato.

Poi ha precisato da cosa volesse prendere le distanze in realtà: “Detto ciò il mio prendere del tempo e prendere le distanze non era riferito a Manila. Quando giuri sulla tomba di tuo padre che ami una donna lo fai perché ci credi veramente, altrimenti non sarei qua. Non sono qua nemmeno per fare teatrini come ha detto qualcuno o voler dare visibilità alla propria compagna. Non ho bisogno nemmeno io di visibilità”.

Amoruso ha raccontato che se si è preso del tempo per riflettere in questi giorni è stato per capire quale sarà il comportamento che più potrà giovare alla sua donna: “Mi sono preso del tempo per riflettere e per capire quale sarà il mio atteggiamento d’ora in poi e ve lo dico: il mio atteggiamento sarà quello di appoggiare sempre Manila, soprattutto fuori dalla Casa e per questo da ora in poi da me non ci saranno più commenti né apparizioni per parlare del Grande Fratello”.

Cosa ne pensate? Siete d’accordo con la sua decisione?