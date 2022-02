La clinica della pelle, Ally: episodio choc, davvero inimmaginabile

A La clinica della pelle, Ally ha raccontato l’episodio choc di cui è stata protagonista: davvero inimmaginabile quello che è successo.

Un vero e proprio episodio choc, quello che Ally ha raccontato alle telecamere de La clinica della pelle al momento della sua presentazione. “Ho questo problema da 11 anni”, ha iniziato a raccontare.

Sono davvero tantissime le persone che soffrono di malattie della pelle. E che decidono di rivolgersi alla dottoressa Craythorne per tentare di risolvere una volta per tutte. Tra i diversi pazienti che abbiamo conosciuto nel corso di queste tre stagioni de La clinica della pelle, noi non possiamo fare a meno di raccontarvi la storia di Ally. Con la pelle ruvida, arrosata, screpolata ed infiammata, la giovanissima ragazza ha raccontato di vivere un vero e proprio dramma da circa 11 anni. Sorta da un momento all’altro, la malattia ha fortemente influenzato e condizionato la sua vita, tanto da spingere la ragazza a non volere più uscire e stare in compagnia di qualcuno. “La pelle si stacca facilmente ed è imbarazzante quando stai insieme alle persone”, ha detto.

La clinica della pelle, il dramma di Ally: cos’è successo

Alle telecamere de La clinica della pelle, Ally non ha perso occasione di poter raccontare la sua malattia. E di soffermarsi principalmente su un episodio choc capitatole diverso tempo prima. La patologia di cui soffriva la giovane ragazza, come detto poco fa, aveva maggiormente colpito la pelle del suo viso. E un giorno, come raccontato, la sua palpebra era così infiammata che non solo si è creata una spaccatura, ma si riusciva a vedere anche l’occhio. Insomma, un dramma bello e buono!

Prima di recarsi presso lo studio della dottoressa Craythrone, Ally ha raccontato di essersi rivolti ad altri medici. E di avere ricevuto la diagnosi di dermatite seborroica. In realtà, però, non è stato affatto così. Dopo una prima visita, la dermatologa ha rivelato alla ragazza che la sua malattia era tutt’altro. Ed, in particolare, era la psiorasi.

La cura prescritta dalla dottoressa Craythorne ha dato i suoi benefici sin da subito. E, a distanza di un mese dal suo inizio, la pelle di Ally è apparsa più luminosa e sana.