Ne “L’amica geniale” interpreta Pietro, chi è Matteo Cecchi: ha un’altra passione oltre alla recitazione

In questo articolo vi parliamo di Matteo Cecchi, giovane attore che ne “L’amica geniale” interpreta Pietro Airota: ecco tutte le curiosità

Nella nuova stagione della famosissima serie televisiva interpreta il fidanzato e promesso sposo di Elena. Lui è giovanissimo, ma siamo sicuri che, visti i presupposti, la sua carriera sarà rosea. In questo articolo vi sveliamo tutte le curiosità su di lui.

Ne “L’amica geniale” interpreta Pietro, chi è Matteo Cecchi

Nella terza stagione de “L’amica geniale” troviamo il personaggio di Pietro Airota. Egli è il fidanzato e promesso sposo di Elena. È un accademico molto concentrato sul suo lavoro. Pur professandosi ateo e progressista, in diverse occasioni mostra un’attitudine e un modo di pensare da conservatore.

Come la maggior parte degli uomini presenti nella serie televisiva, dopo il matrimonio con Elena il suo personaggio subisce un’involuzione. Da uomo attento alla propria fidanzata si trasforma in marito indifferente. Durante il matrimonio la distanza tra i due si acuirà in modo particolare.

Il personaggio è interpretato da Matteo Cecchi, giovane attore nato a Fabriano, in provincia di Ancona. In merito al suo personaggio, Cecchi ha confessato: “Grazie a Pietro e alla nostra finzione ho provato l’ ebbrezza di fare tante cose che non avrei mai potuto fare, di vestirmi in un modo a me sconosciuto, di regalare un anello di fidanzamento, di entrare in luoghi nuovi e fingere di starci a mio agio…e tante altre cose che non posso dire causa spoiler… senza mai giudicarlo né esaltarlo ho giocato a far finta e credo sia questo il vero privilegio del nostro mestiere, nient’ altro”.

Matteo Cecchi si avvicina sin da piccolo al teatro. Per tre anni frequenta il Congresso Pirandelliano ad Agrigento. In seguito si trasferisce a Roma e si laurea all’ Accademia Nazionale D’Arte Drammatica Silvio D‘Amico.

Nel 2017 inizia ad andare in scena con alcuni spettacolo teatrali ed ha l’opportunità di lavorare con professionisti del calibro di Luca Ronconi, Luca Bargagna, Nora Venturini, Massimo Popolizio e tanti altri ancora.

Oltre alla recitazione ha anche un’altra grande passione: le motociclette. Questa notizia si può dedurre dal suo account Instagram, dove spesso pubblica foto in sella ad una due ruote. Per quanto riguarda la sua vita privata, Matteo non dovrebbe essere fidanzato. Nella serie televisiva, invece, il suo cuore batte solo per Elena.