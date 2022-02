In molti se lo chiedono: quali sono le origini del dottor Nowzaradan?

Il dottor Nowzaradan è il protagonista indiscusso di Vite al Limite, ma in molti si chiedono che origini abbia l’amatissimo chirurgo: lo sapete?

È, senza alcun dubbio, lui il re indiscusso di Vite al Limite. Certo, a rendere indimenticabile ed imperdibile il programma di Real Time sono tutti i pazienti che si susseguono nel corso delle sue edizioni e le loro storie, ma anche l’amatissimo chirurgo non è affatto da meno.

Leggi anche –> Il dottor Nowzaradan è il re indiscusso di Vite al Limite, ma sapete quanti figli ha? Salta fuori un retroscena ‘privato’

In onda dal 2013, Vite al Limite ha saputo riscuotere un successo davvero impressionante. È la prima volta, infatti, che non soltanto si raccontano le storie di quei pazienti gravemente obesi che hanno intenzione di ritornare in forma, ma si ‘porta in scena’ anche il loro percorso all’interno della clinica di Houston per dimagrire e le loro incredibili trasformazioni. E, diciamoci la verità, quante ne abbiamo viste in queste nove edizioni? Davvero tantissime, non c’è che dire! A rendere felici tutti i pazienti della clinica, però, vi è soltanto lui: il dottor Nowzaradan. È proprio lui, infatti, l’artefice di tante trasformazioni choc. Cosa sappiamo, però, su di lui? Ed, in particolare, quali sono le sue origini? Sappiamo benissimo che la clinica dove lavora il chirurgo si trova ad Houston in Texas, ma lui dov’è nato?

Leggi anche –> Vi siete mai chiesti chi è il doppiatore del dottor Nowzaradan? Colpo di scena: decisione inevitabile

Quali sono le origini del dottor Nowzaradan?

Tutti lo adorano e tutti lo amano, c’è poco da fare! Stiamo parlando proprio di lui: il dottor Nowzaradan, nonché protagonista indiscusso delle nove stagioni di Vite al Limite. Cosa sappiamo, però, sul suo conto? Nel corso di alcuni dei nostri recentissimi articoli, come ricorderete, vi abbiamo parlato dei suoi figli, uno di loro lavora attivamente per la buona realizzazione del programma di Real Time, e di sua moglie. Oltre a queste curiosità, però, sono davvero tantissime le persone che si chiedono quali siano le origini del medico chirurgo.

Leggi anche –> Vite al Limite, il dottor Nowzaradan è sposato? Il retroscena sulla sua vita privata

Forse non tutti lo sanno, ma seppure attualmente il dottor Nowzaradan operi e lavori presso la clinica di Houston in Texas, le sue origini non sono affatto americane. Nato nel 1944 a Teheran, sul web si legge che il chirurgo abbia origini siriane. Si laurea in Medicina e chirurgia nel 1970 e, subito dopo, si trasferisce negli Stati Uniti.

Avreste mai immaginato un retroscena del genere?