Sabrina Ferilli, sapete chi ha scritto il suo monologo a Sanremo? Non lo immaginereste mai

Sabrina Ferilli è stata protagonista al Festival di Sanremo 2022, ma sapete chi ha scritto il suo monologo? Non lo immagineresti mai

È stata la co-conduttrice della serata finale della settantaduesima edizione del Festival di Sanremo. La famosa attrice ha impreziosito il palco dell’Ariston di Sanremo e durante la serata ha recitato un monologo sulla leggerezza. Sapete chi è stato a scriverglielo?

Chi ha scritto il monologo di Sabrina Ferilli a Sanremo?

Sabrina Ferilli è una delle attrici più famose del cinema italiano, nonché una delle più amate dal pubblico italiano. È cresciuta in provincia di Roma e si è diplomata al liceo classico Orazio senza proseguire gli studi. Poco dopo, infatti, ha iniziato la carriera di attrice, interpretando all’inizio parti secondarie.

Nel corso della sua carriera si è divisa tra cinema, teatro e televisione. Ha ottenuto inoltre diversi riconoscimenti, tra cui sei Nastri d’argento, un Globo d’oro, sei Ciak d’oro e quattro candidature al David di Donatello. Nel 2013 è stata una delle interpreti del film “La grande bellezza”, film premiato con l’Oscar per il miglior film in lingua straniera.

La sua ultima esperienza è stata sul palco dell’Ariston di Sanremo. Amadeus, infatti, l’ha scelta come co-conduttrice della serata finale della settantaduesima edizione del Festival di Sanremo. La Ferilli è stata come sempre impeccabile. Il pubblico è rimasto sorpreso dalla sua esibizione ed in particolare dal suo monologo. Ma sapete chi gliel’ha scritto? Se siete curiosi di saperli, continuate a leggere l’articolo fino alla fine.

Durante la serata finale del Festival di Sanremo, Sabrina Ferilli ha recitato un monologo sulla leggerezza. L’attrice ha conquistato tutti. Solo adesso, però, abbiamo scoperto chi è stato a scrivere il suo monologo. In un post su Instagram, la giornalista Selvaggia Lucarelli ha confessato: “Adesso che il volume è più basso e le luci sono spente, ringrazio Sabrina Ferilli per la fiducia che mi ha dato. È stato bello aiutarla a trovare le parole per dare il giusto vestito ai suoi pensieri limpidi e mai banali”.

La Lucarelli ha costruito insieme alla Ferilli un discorso lontano dai diritti o da tematiche come il clima o body positivity. L’attrice stessa ha definito il suo monologo un “non monologo”, sottolineando che “bisogna parlare delle cose su cui si è competenti” e sui “temi importanti lasciare parlare chi si sporca le mani per cercare soluzioni veramente a quei problemi”.

Durante il suo discorso, la Ferilli ha citato anche Italo Calvino: “Non è che dico questo perché non so cosa succede nel mondo. È che semplicemente ho scelto questa strada della leggerezza perché, come diceva Calvino, in tempi così pesanti bisogna planare sulle cose dall’alto e non avere macigni sul cuore”.