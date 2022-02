Solo i veri fan di Beautiful lo riconosceranno: ricordate Mateo e il suo piano? Ecco tutti i dettagli di quel personaggio.

Tra i numerosissimi personaggi che sono passati per Los Angeles in 35 anni c’è anche lui, l’affascinate Mateo. Ma solo i veri appassionati della soap opera Beautiful ricorderanno questo personaggio e, soprattutto, il piano di cui è stato complice. Un piano davvero diabolico, organizzato da una delle più grandi nemiche dei Forrester.

L’attore Francisco San Martin ha fatto parte del cast per poche settimane, nell’ottobre del 2017, ma ricordate il suo ruolo? Vi raccontiamo tutto nei dettagli!

Beautiful, ricordate Mateo? Il suo personaggio è stato complice di un piano diabolico

Ricordate l’affascinante Mateo in Beautiful? Il ragazzo è stato assunta da Eric Forrester come tuttofare a villa Forrester, ma ben presto gli sarà offerto un “lavoro” molto particolare. Mateo si ritroverà complice di un diabolico piano di Sheila Carter: la donna offrirà dei soldi al ragazzo affinché seduca Quinn! L’obiettivo della Carter era, infatti, quello di distruggere il matrimonio tra Eric e Quinn! Mateo avrà dei dubbi sull’accettare o meno l’offerta, ma i diversi problemi familiari lo hanno spinto ad approfittare del denaro offertogli da Sheila.

Il giovane spagnolo come cercherà di sedurre Quinn? Con le sue doti di massaggiatore! Il piano di Sheila, però, non avrà lieto fine: Quinn reagirà con sdegno alle avances di Mateo, che sarà licenziato dalla villa! Mateo rivelerà la verità sul piano di Sheila a Quinn, ma Eric, in un primo momento, crederà alla versione di Sheila… Successivamente, però, dopo un confronto con tutti i coinvolti, Matteo tradirà Sheila e rivelerà tutto ed Eric tornerà a dare fiducia alla moglie.

Eh si, questo è stato uno dei tanti piani diabolici di Sheila Carter! Che, ricordiamo, sta per tornare in scena con tantissime sorprese sconvolgente: la donna tornerà a sorpresa durante le nozze di Steffy Forrester e Finn, con una verità che lascerà tutti di stucco. Non ci resta che attendere la messa in onda di questi episodi in Italia. Noi non vediamo l’ora!