“Mi hanno cacciata”, triste confessione: è successo alla protagonista di “Uomini e Donne”

La protagonista di “Uomini e Donne” si è lasciata andare ad una triste confessione: “Mi hanno cacciata”, ecco il suo racconto

Nello studio del famoso dating show, la dama si è lasciata andare ad una confessione che ha spiazzato il pubblico. Nessuno, infatti, si sarebbe aspettato una dichiarazione del genere. Le sue parole hanno sorpreso persino Maria De Filippi.

Triste confessione a “Uomini e Donne”: “Mi hanno cacciata”

In una delle scorse puntate di “Uomini e Donne”, una delle protagoniste del parterre femminile si è lasciata andare ad una confessione che ha letteralmente spiazzato il pubblico. Nessuno, infatti, si sarebbe aspettato una dichiarazione del genere. Le sue parole hanno fatto assai discutere. Anche la conduttrice è rimasta spiazzata.

“Mi hanno cacciata“, ha esclamato in studio. Le sue parole ovviamente hanno suscitato scalpore. Si tratta di una signora anziana e mai nessuno avrebbe immaginato che qualcuno potesse mandarla via. La dama ha aperto una discussione in studio e anche la padrona di casa è stata costretta ad intervenire.

Chi è un fan di “Uomini e Donne” sicuramente conoscerà Pinuccia. La dama è una delle più amate dal pubblico di Canale 5. La sua spontaneità ha conquistato i telespettatori italiani. In una delle recenti puntate del dating show di Maria De Filippi, Pinuccia si è lasciata andare ad una dichiarazione a sorpresa. La dama ha raccontato la sua ‘disavventura’ in treno.

La dama ha raccontato in lacrime di essere stata ‘scaricata’ dal treno perchè non aveva con sé il Super Green Pass. La dama, infatti, non ha ancora somministrato la terza dose. La donna era salita sul treno a Milano per recarsi negli studi del dating show di Maria De Filippi a Roma, ma qualcosa è andato storto. Il suo Green pass era scaduto e a farglielo notare è stato proprio il controllore del treno, che l’ha poi fatta scendere alla stazione di Reggio-Emilia impedendole di proseguire il suo viaggio verso la Capitale.

“Scaricata e multata: 400 euro – ha urlato in lacrime la dama – non si può fare una cosa del genere a una donna della mia età”, ha dichiarato la dama nello studio di “Uomini e Donne”. La conduttrice Maria De Filippi è stata costretta ad intervenire: “Pinuccia adesso ti sei sfogata e per la questione economica vediamo come risolvere, però devi capire che è giusto che sia andata così, non avrebbero dovuto farti partire. Non rimanerci male”.