Uomini e Donne, nel 2016 sedette sul trono poi il colpo di scena: cosa fa Manuel Vallicella adesso

La sua esperienza come tronista a Uomini e Donne terminò in anticipo, ma il pubblico ricorda bene Manuel Vallicella: scopriamo cosa fa oggi!

E’ stato uno dei volti più apprezzati del trono classico: Manuel Vallicella iniziò la sua avventura a Uomini e Donne nel 2016, prima come corteggiatore di Ludovica Valli dalla quale non fu scelto, poi come tronista nell’autunno dello stesso anno.

Il suo percorso però non fu portato a termine per sua scelta: l’allora 29enne spiegò di non sentirsi a proprio agio in quel contesto: “Non sono la persona adatta per stare qui e ho bisogno di trovare la mia serenità con le persone che mi vogliono bene”, aveva detto in puntata scusandosi con le ragazze che lo stavano corteggiando: “Loro non c’entrano niente, il problema sono io”.

Originario della provincia di Verona, Manuel è nato il 9 gennaio 1987. Di lui, il pubblico di Uomini e Donne apprezzò soprattutto l’educazione e la riservatezza, qualità che lo rendono ancora oggi molto seguito sui social nonostante il suo lavoro non abbia nulla a che vedere con l’attività di influencer.

Ma cosa fa oggi Vallicella e cosa è successo dopo il suo addio al dating show di Canale 5?

Ricordate Manuel Vallicella di Uomini e Donne? Ecco com’è e a cosa si dedica ora

Ai tempi della sua partecipazione al programma per cuori solitari più famoso della tv, Manuel lavorava come operaio dopo aver svolto i mestieri più disparati fin dall’età di 16 anni. Nel suo passato c’era stata anche una parentesi calcistica poi interrotta a causa di un problema al menisco.

Ad attirare l’attenzione inizialmente furono soprattutto i suoi tantissimi tatuaggi, di cui molti anche sul viso. Nel 2019, purtroppo, l’ex tronista è stato colpito da un lutto gravissimo: sua madre alla quale era molto legato, è venuta a mancare dopo una lunga malattia.

Oggi, Manuel non è più un operaio ma è diventato titolare di un negozio di tatoo.

