Uomini e Donne Anticipazioni, lite shock in studio: la redazione costretta ad intervenire per separarli; cosa è successo nell’ultima registrazione.

Nuova registrazione turbolenta per quanto riguarda Uomini e Donne! Gli appassionati sapranno che, molto presto, vedranno in onda la puntata in cui scoppierà una lite molto accesa tra due cavalieri del trono Over, Armando e Biagio. Ebbene, nella nuova registrazione tenutasi ieri, è nata una nuova discussione, altrettanto forte, a tal punto che è stato necessario l’intervento della redazione.

Scopriamo nei dettagli cosa è successo, chi sono i protagonisti della lite e, soprattutto, per quale motivo è nata. In seguito le anticipazioni fornite da Il Vicolo delle News!

Lite shock nell’ultima registrazione di Uomini e Donne: la redazione ha dovuto separarli, le anticipazioni

Armando Incarnato sfiora di nuovo la rissa! Dopo la lite accesa con Biagio Di Maro ( che non è ancora andata in onda), il cavaliere napoletano ha litigato con un altro “collega” di parterre. Secondo quanto anticipato da Il Vicolo delle news, i due sono venuti quasi alle mani e sono intervenuti il tronista Luca Salatino e un addetto della redazione per separarli. Cosa è successo?

Nel mirino di Armando, stavolta, ci è finito Diego Tavani. Il motivo? Tutto è nato per una foto o video che Diego avrebbe concesso ad una persona che lo ha fermato in un centro commerciale. Una persona che si è presentata come amico di Armando: Diego, però, ha accettato ugualmente di fare la foto per educazione e gentilezza. Questo, però, secondo Armando è stato un comportamento poco coerente con tutto quello che accade in studio e poco rispettoso nei confronti del programma.

Da questo attacco è nata una lite davvero furiosa: da quello che è emerso, pare che i due siano arrivati muso a muso e che sia stato necessario l’intervento di altre persone per allontanarli. Resta da scoprire se la scena sarà tagliata o mandata in onda integralmente. In base alle anticipazioni e in attesa di scoprire di più, voi da che parte state?