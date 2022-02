Uomini e Donne, drastico cambio look per Claudia Dionigi: addio biondo, eccola oggi

Uomini e Donne, drastico cambio look per Claudia Dionigi: addio biondo, l’ex corteggiatrice mostra il suo nuovo colore.

È stata una delle protagoniste più amate di sempre nella storia di Uomini e Donne. Si, perché la semplicità e la spontaneità di Claudia Dionigi hanno sin da subito conquistato il pubblico… e non solo! Col tronista Lorenzo Riccardi, che l’ha scelta in trasmissione, procede tutto a gonfie vele, come hanno raccontato anche nell’ultima puntata di Verissimo. Ma da quel giorno qualcosa è cambiato…

Niente paura, parliamo del look della bellissima Claudia, che ha deciso di dire addio al suo iconico biondo, con cui l’abbiamo sempre vista: anche ai tempi di Uomini e Donne era biondissima. Curiosi di vedere cosa ha fatto ai capelli l’ex corteggiatrice? Ve lo mostriamo subito.

Claudia Dionigi cambia look: l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne dice addio al biondo

Era febbraio del 2019 quando Lorenzo e Claudia sono diventati ufficialmente una coppia: per loro la scelta al castello, con tanto di festa con amici e parenti. Tra qualche giorno i due festeggeranno il loro terzo anniversario, più uniti che mai. A Verissimo, i due ex protagonisti di Uomini e Donne hanno confessato di sognare di diventare genitori e di volerlo al più presto! Una grande emozione per i fan, che da anni continuano a seguirli e supportarli. E, proprio ai fan, Claudia ha fatto una inaspettata sorpresa nelle scorse ore!

Un cambio look che non poteva passare inosservato, dato che l’ex corteggiatrice ha sempre sfoggiato una chioma bionda. Ebbene, Claudia ha deciso di tornare castana, scurendo completamente i suoi capelli. Il risultato? Guardate con i vostri occhi:

Eh si, un cambiamento decisamente notevole per la Dionigi, che ha ricevuto una valanga di complimenti per il suo “colpo di testa”. C’è chi la preferiva bionda, ma una cosa è certa: Claudia è magnifica in tutte le versioni! E voi, ricordate il suo percorso negli studi di Uomini e Donne?