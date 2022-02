Aka7even, quanti tatuaggi ha e quali sono i loro significati

Il famoso cantante Aka7Even ama molto i tatuaggi: ecco quanti ne ha e soprattutto quali sono i loro significati

Oggi essere artista significa anche distinguersi nel look. Luca Marzano, in arte Aka, è divenuto famoso ad “Amici” anche per i suoi capelli biondo platino e per i tatuaggi impressi sulla pelle. In questo articolo vi diciamo quanti tatuaggi ha e qual è il loro significato.

Quanti tatuaggi ha Aka7Even e il loro significato

Aka7Even, nome all’anagrafe di Luca Marzano, è un giovane artista nato a Vico Equense, in provincia di Napoli. È divenuto famoso in seguito alla partecipazione alla ventesima edizione del talent show “Amici“, condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Prima di partecipare al programma di Canale 5, Aka aveva già partecipato ad “X Factor“, venendo eliminato ai bootcamp.

Ad “Amici”, invece, ha trovato la sua dimensione, conquistando tutto il pubblico. Grazie all’esperienza nella scuola più famosa d’Italia ha firmato un contratto discografico con la Columbia Records ed ha pubblicato il suo album di debutto, “Aka7Even”, certificato platino. Ha inoltre ricevuto varie certificazioni per i singoli “Mi manchi” e “Loca“, prodotti sempre nel corso dell’esperienza nel talent show.

Dopo l’esperienza ad “Amici”, il successo non si è fermato, anzi, Aka ha intrapreso la sua prima tournée nazionale, si è esibito a “Battiti Live” e i “SEAT Music Awards”, i suoi brani “Mi manchi” e “Black” sono stati inseriti nella colonna sonora del cortometraggio “La regina di cuori” e soprattutto ha ricevuto l’MTV Europe Music Award al miglior artista italiano a Budapest, in Ungheria.

Oltre alla carriera di cantante, ha intrapreso anche quella di scrittore: il 23 novembre è uscito il suo primo libro intitolato “7 vite”, in cui parla della terribile esperienza vissuta da piccolo, quando è finito in coma a causa di una crisi epilettica causata da un virus che aveva attaccato il suo cervelletto.

Quest’anno poi la chiamata più importante: il Festival di Sanremo 2022. Aka si è esibito sul palco dell’Ariston con il brano “Perfetta così“. Nonostante non sia riuscito ad arrivare nelle posizioni più alte in classifica, il suo brano è uno dei più passati in radio.

Sapete che Aka7Even è un vero appassionato di tatuaggi? Sulle mani ha impresso il suo nome d’arte, ma ce ne sono altri sparsi sul corpo e risalgono soprattutto al periodo precedente ad “Amici”. Ha una croce dietro l’orecchio, un grosso tattoo sul braccio (pare sia una scritta stilizzata, anche se il cantante non ne ha mai spiegato il significato) ed infine dietro al collo si è fatto tatuare la scritta 6 PM, ovvero il titolo del suo singolo.