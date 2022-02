Anticipazioni della puntata di Verissimo di Sabato 12 Febbraio: in studio un giovanissimo talento della musica italiana, ma non solo.

Siete pronti a questa nuova e scoppiettante puntate di Verissimo? A partire dalle ore 16:30 di oggi, Sabato 12 Febbraio, Silvia Toffanin darà il bentornato al suo adoratissimo pubblico italiano.

La puntata di Verissimo che andrà in onda tra qualche ora, stando a quanto trapelato dalle anticipazioni su Mediaset Play, sembrerebbe essere una puntata ricca di musica. A distanza di una settimana esatta dalla grandissima finale del Festival di Sanremo 2022, che ha visto trionfare Blanco e Mahmood con la loro Brividi, la padrona di casa ha deciso di invitare nel suo studio alcuni dei protagonisti di questo settantaduesimo evento musicale. Ci saranno dei nomi davvero ‘importanti’, sia chiaro. Ma non solo. Da quanto si apprende dalle anticipazioni, infatti, ci sarà anche un giovanissimo talento. Scopriamo insieme qualche cosa in più.

Verissimo, anticipazioni puntata del 12 Febbraio: chi ci sarà in studio

Se avevate intenzione di perdervi questa puntata di Verissimo, cambiate i vostri piani. A partire dalle ore 16:30 di Sabato 12 Febbraio, Silvia Toffanin regalerà al suo affezionatissimo pubblico italiano un appuntamento davvero coi fiocchi. Certo, ne siamo totalmente abituati, avete ragione! Questa di quest’oggi, però, lo sarà ancora di più perché nello studio televisivo di Cologno Monzese si alterneranno degli ospiti impressionanti. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni!

Come dicevamo precedentemente, la puntata di oggi di Verissimo sarà completamente dedicata alla musica italiana e ai suoi talenti. Non soltanto, infatti, ci saranno dei volti amatissimi, conosciuti e già naufragati, ma anche dei nomi completamenti nuovi, ma di talento. Siete pronti a scoprire ogni cosa? Eccoli qui:

Deborah Compagnani: ex sciatrice italiana, che proprio recentemente è stata colpita da un gravissimo lutto;

ex sciatrice italiana, che proprio recentemente è stata colpita da un gravissimo lutto; Roberta Capua;

Jonathan Bazzi: per la sua prima volta, ci sarà anche lui nello studio di Verissimo. Il trentasettenne racconterà il suo ‘Febbre d’amore’, finalista del Premio strega;

per la sua prima volta, ci sarà anche lui nello studio di Verissimo. Il trentasettenne racconterà il suo ‘Febbre d’amore’, finalista del Premio strega; Giusy Ferreri;

Noemi;

Matteo Romano: è proprio lui uno dei giovanissimi talenti della musica italiana che si è fatto ampiamente notare sul palco di Sanremo 2022 e che, senza alcun dubbio, non lascerà indifferenti nemmeno i telespettatori di Verissimo.

Per questi straordinari ospiti e molto altro ancora, ovviamente, non vi resta che seguire l’appuntamento di Verissimo di oggi. Una cosa è certa: le emozioni saranno davvero assicurate.