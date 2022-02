Avete mai visto il fratello di Diletta Leotta? Chi è e cosa fa nella vita

Diletta Leotta è una conduttrice molto amata, ma avete mai visto suo fratello? Chi è e cosa fa nella vita.

Conduttrice televisiva e conduttrice radiofonica, Diletta Leotta in questi anni ne ha fatta di strada. Ha iniziato a lavorare nell’ambito delle radio quando era giovanissima. Aveva solo 17 anni quando ha iniziato a collaborare con Antenna Sicilia in una trasmissione calcistica. Dopo essersi diplomata al liceo scientifico, nell’ottobre 2015 si è laureata in giurisprudenza.

In questi anni l’abbiamo vista in numerosi programmi, vestendo ruoli sempre diversi e nell’ultimo anno ha esordito anche come attrice. La Leotta è infatti nel cast del film di Natale Chi ha incastrato Babbo Natale? di Alessandro Siani. Proprio con l’attore ha condotto una puntata di Striscia la notizia il 10 dicembre 2021. E’ molto amata e molto seguita anche sui social. Spesso pubblica foto con la sua famiglia a cui è fortemente legata. Diletta ha un fratello più grande, l’avete mai visto? Scopriamo chi è e cosa fa nella vita.

Diletta Leotta, avete mai visto suo fratello? Chi è e cosa fa nella vita

Nel 2021 Diletta Leotta ha condotto una puntata di Striscia la notizia insieme ad Alessandro Siani. Nel tg satirico sono apparsi insieme perchè come ormai sappiamo, la conduttrice ha esordito al cinema nel film dell’amato attore.

In Chi ha incastrato Babbo Natale? interpreta Sasa, nipote di Babbo Natale, interpretato nel film da Christian de Sica, mentre Siani ha vestito i panni del manager Genny Catalano. Diletta in questi anni è stata presente in numerosi programmi, come ospite, come conduttrice, co-conduttrice e anche concorrente di alcune trasmissioni. E’ molto amata e l’affetto dei fan è evidente anche sui social, dove è seguitissima. Sul suo canale instagram pubblica spesso foto insieme alla sua famiglia, a loro è molto legata. Negli ultimi tempi ha reso noto uno scatto con suo fratello Mirko: voi l’avete mai visto?

Ecco lo scatto di cui parliamo, in cui vediamo la conduttrice abbracciare suo fratello. Come abbiamo detto si chiama Mirko, anzi, Mirko Manola, ed è nato nel 1979 a Catania. Si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Catania nel 2005, e sempre qui ha conseguito la specializzazione in Chirurgia Plastica Ricostruttiva e Chirurgia Estetica. Ha aperto il suo primo studio nella citta natale per poi ingrandirsi e aprire nuovi studi a Roma e Milano.