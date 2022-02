Come si sono conosciuti Francesca Tocca e Raimondo Todaro? Il retroscena

Francesca Tocca e Raimondo Todaro, sapete come si sono conosciuti? Spunta un retroscena davvero inedito: l’avreste mai detto?

Non ce lo saremmo mai aspettati, ma è proprio così: Francesca Tocca e Raimondo Todaro saranno gli ospiti eccezionali di questa nuova puntata di C’è Posta per te.

Oltre alla splendida e simpaticissima Luciana Littizzetto, anche Francesca Tocca e Raimondo Todaro entreranno nello studio televisivo di C’è posta per te nel corso della puntata di questa sera. E, come consueto, saranno i protagonisti di una storia davvero emozionante. In attesa di poter scoprire di chi saranno il regalo speciale, scopriamo qualche cosa in più su di loro. Francesca e Raimondo sono sposati da diversi anni e, seppure abbiano trascorso un periodo di crisi, ad oggi si amano davvero alla follia. Siete curiosi, però, di sapere come si sono conosciuti? Siamo certi che in molti se lo sono chiesti. Bando alle ciance, quindi! Scopriamo tutto quello che occorre sapere su di loro.

Sapete come si sono conosciuti Raimondo Todaro e Francesca? Non tutti l’avrebbero detto

Saranno proprio Francesca Tocca e Raimondo Todaro, quindi, ad arricchire la puntata di questa sera di C’è posta per te. E a renderla ancora più speciale. Prima di vederli nello studio televisivo in tutta la loro bellezza, siete pronti a scoprire qualche cosa in più su di loro? Come in molti sanno, oltre a condividere il palco di Amici e la passione per la danza, Francesca e Raimondo sono una coppia a tutti gli effetti anche nella vita ‘reale’. Come si sono conosciuti, però?

A svelare un inedito retroscena sull’inizio del loro rapporto, è stato proprio Raimondo Todaro nel corso di una sua intervista a Visto di qualche anno fa. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che a farli incontrare ed unire sarebbe stata proprio la danza. “Ci siamo conosciuti quando io avevo 18 anni e lei 16: avevamo deciso di formare una coppia artistica”, ha iniziato a raccontare. Svelando, inoltre, che la Tocca si era trasferita in Sicilia per poter ballare con lui. E di aver vissuto, seppure in una stanza tutta sua, a casa dei suoi genitori. “Siamo stati colleghi e basta per quattro anni, d’altra parte io avevo una relazione e lei un’altra”, ha continuato a dire. Dicendo, infine, di essersi reso conto che sotto c’era qualche cosa in più quando si sono detti ‘addio’ artisticamente. “Dopo solo due giorni di lontananza abbiamo scoperto che non potevamo vivere divisi. Morale: ci siamo separati artisticamente il martedì e siamo andati a convivere il mercoledì”, ha concluso.

