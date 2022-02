Il concorrente abbandona il GF Vip prima della finale? Clamoroso indizio

Il concorrente abbandona il GF Vip prima della finale del 14 marzo? I fan hanno scovato un clamoroso indizio.

Ci siamo! Manca circa un mese alla finalissima del GF Vip 6: si tratta dell’edizione più lunga di sempre del famoso reality show, che si concluderà lunedì 14 marzo. Chi arriverà alla tanto attesa puntata finale? Per ora, la prima finalista ufficiale è Delia Duran, che è riuscita a sbaragliare la concorrenza pur essendo arrivata da poche settimane. In attesa di conoscere gli altri finalisti scelti dal pubblico, c’è un concorrente che potrebbe abbandonare la casa prima della finale.

La notizia di un’uscita anticipata dalla casa era nell’aria da qualche giorno, ma adesso è spuntato anche un indizio, scovato sul web dagli attenti telespettatori del reality. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

GF Vip, il concorrente lascia la casa prima della finale? L’indizio non passa inosservato

Chi saranno i finalisti del GF Vip 6? Bisognerà attendere ancora un po’ per scoprirlo, ma nel frattempo spunta il nome di chi potrebbe non esserci in finale. Parliamo di Katia Ricciarelli, che, secondo alcuni, abbandonerebbe la casa prima del 14 marzo. Il motivo? Sul web è emerso un indizio che lascia spazio a pochi dubbi. Si tratta di una locandina di un evento in cui ci sarà anche Katia: lo spettacolo è in programma per il 12 e il 13 marzo, date antecedenti alla finalissima dal GF Vip. La cantante lirica abbandonerà quindi la casa prima dell’ultima puntata per rispettare il suo impegno lavorativo?

Ricordiamo che, all’annuncio del prolungamento da parte del conduttore Alfonso Signorini, la Ricciarelli non si è affatto tirata indietro, decidendo di continuare la sua avventura: a lasciare la casa in quell’occasione furono soltanto Aldo Montano e Francesca Cipriani, seguiti diverse settimane dopo da Manuel Bortuzzo e Gianmaria Antinolfi. Non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprire nel dettaglio cosa accadrà e se l’esperienza di Katia si concluderà con un abbandono anticipato. E voi, avete già scelto chi vorreste come finalisti di questa lunghissima edizione del Grande Fratello Vip-