Dapprima ballerina di Amici ed, in seguito, tronista di Uomini e Donne: il pubblico italiano adorava la sua spontaneità, che cosa fa oggi e com’è cambiata!

Anche voi l’amavate, vero? Dapprima come concorrente di Amici nel corso della terza edizione del programma ed, in seguito, come tronista di Uomini e Donne, la giovanissima ragazza ha saputo facilmente conquistare l’attenzione del pubblico italiano. E, diciamoci la verità, non fatichiamo affatto a capirne il motivo.

Era esattamente il 2003 quando, davvero giovanissima, la simpatica ballerina romana prendeva parte alla terza edizione di Amici, quella vinta da Leon Cino, e riusciva ad aggiudicarsi il terzo posto. Da quel momento, sono trascorsi anni e il suo successo è stato davvero spietato. E lo è stato ancora di più quando, a distanza di 13 anni dalla sua partecipazione al talent di Maria De Filippi, la giovane romana ha partecipato a Uomini e Donne come tronista. Il suo percorso, purtroppo, non andò affatto a buon fine, ma il seguito riscontratone è stato ancora più clamoroso. Cosa fa oggi, però? È trascorso tempo dalla sua ultima apparizione televisiva, ma cosa fa oggi? E, soprattutto, com’è diventata?

Da Amici a Uomini e Donne, com’è diventata oggi e cosa fa?

Se Amici le ha consentito un successo spropositato per la sua bravura e bellezza, Uomini e Donne le ha garantito un posto nel cuore di tutti gli italiani. Dalla sua parte, infatti, non c’è soltanto un fascino irresistibile, ma anche una semplicità e genuinità davvero unica ai giorni nostri. Di chi stiamo parlando? La risposta è semplicissima: Sabrina Ghio!

Cosa fa oggi, però? E, soprattutto, com’è diventata oggi? Sono trascorsi esattamente 19 anni dal suo esordio sul piccolo schermo, eppure Sabrina Ghio non è affatto cambiata nel corso di tutti questi anni. Certo, all’epoca di Amici, Sabrina era una ragazzina. E adesso, invece, è una donna a tutti gli effetti, una mamma, è in procinto di sposarsi e sta per mettere al mondo il suo secondo bebé. Per il resto, però, è sempre rimasta splendida. Di che cosa si occupa? Appurato che la passione per il ballo continua ad animare le sue giornate, la Ghio è anche un’affermata ed apprezzata influencer.

