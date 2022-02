Dopo la sua partecipazione a Vite al Limite è davvero irriconoscibile: cambiamento choc, non credete mai com’era prima.

Ad oggi è davvero irriconoscibile, non c’è che dire! Entrato a far parte di Vite al Limite nel corso della quarta stagione del programma, il giovane paziente del dottor Nowzaradan ha saputo dare vita ad un percorso piuttosto sensazionale.

A distanza di anni dalla sua partecipazione a Vite al Limite, siamo riusciti a rintracciare il giovane paziente del Taxes su Facebook. E siamo rimasti completamente a bocca aperta quando abbiamo visto la sua incredibile trasformazione. Già ai tempi del suo percorso in clinica, il giovane era dimagrito tantissimo ed aveva confermato quanto fosse necessario ed indispensabile per lui rimettersi in forma, ma adesso che l’abbiamo visto siamo rimasti senza parole perché è davvero irriconoscibile. Non sappiamo a quanto ammonti il suo peso attuale, sia chiaro. Quello che, però, possiamo dirvi è che, durante la sua esperienza in clinica, il giovane del Texas è riuscito a dimagrire quasi 100 kg. Oggi si mostra così ed è pazzesco, ma avete mai visto com’era prima? Resterete sotto choc.

Dopo Vite al Limite è irriconoscibile, ma avete visto com’era prima? Da non crederci

Nel corso della sua partecipazione a Vite al Limite, il giovane paziente del dottor Nowzaradan proveniente dal Texas ha facilmente conquistato l’attenzione su di sé. Con ben 300 kg e una forte voglia di ritornare in forma, il trentacinquenne di Hull si è immediatamente rimboccato le maniche. Ed ha ottenuto i primi risultati sin da subito. Avuto il lasciapassare per l’intervento di bypass gastrico, infatti, è tornato a casa con meno 100 kg. E vedendolo adesso, siamo certi che è dimagrito ancora di più.

Il protagonista di questo nostro articolo di oggi è proprio lui: Randy Statum! Abituato a mangiare cibo spazzatura sin da bambino, il giovane è arrivato ad un peso che non riusciva più a sopportare. Grazie a Vite al Limite, infatti, è dimagrito quasi 100 kg ed oggi è irriconoscibile. Volete vedere com’era prima? Che choc:

Insomma, non c’è proprio nulla da dire: la trasformazione di Randy è tra quelle che più ha lasciato senza fiato. Siete d’accordo?