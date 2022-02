Fosca Innocenti, la nuova serie con Vanessa Incontrada ha già conquistato il pubblico: sapete dov’è stata girata?

Iniziata ieri 11 febbraio su Canale 5, la nuova serie “Fosca Innocenti” mostra luoghi davvero incantevoli: scopriamo dov’è stata girata!

Dopo la grande attesa da parte dei fan di Vanessa Incontrada, la prima puntata della nuova serie di Canale 5, Fosca Innocenti, è andata finalmente in onda ieri sera, venerdì 11 febbraio.

La trama racconta del vicequestore nel commissariato di polizia di Arezzo, Fosca, appunto, e del suo migliore amico, Cosimo (interpretato da Francesco Arca), proprietario di un’enoteca che si trova proprio nelle vicinanze del commissariato.

Le riprese si sono svolte da maggio a settembre 2021, ma quali sono i luoghi che fanno da sfondo alle scene? Scopriamolo!

Fosca Innocenti, tutti i luoghi in cui è stata girata la fiction

La storia, divisa in quattro puntate, è ambientata in Toscana, nella splendida città di Arezzo. Vero tesoro architettonico, Arezzo è stata già scenario di tanti altri film, spot e fiction. Solo per fare un nome, è stata utilizzata come set anche per La vita è bella di Roberto Benigni.

Il Commissariato di polizia in cui lavora Fosca Innocenti si trova a Piazza Grande, Altre riprese sono state girate invece nella Basilica di San Domenico che ospita al suo interno il Crocifisso ligneo dipinto da Cimabue, in Piazza San Francesco in cui si trova la Basilica che custodisce gli affreschi di Piero della Francesca, e nel Podere di Pomaio vicino ad Arezzo.

La casa di campagna della protagonista è situata in provincia di Terni, esattamente a Montecchio, piccolo comune umbro di circa 1500 abitanti.

L’enoteca di Cosimo, che come anticipato è nei pressi del Commissariato, si trova in via Seteria, vicina a Piazza Grande anche nella realtà. Per le scene girate all’interno sono stati utilizzati invece dei set a Roma.

E voi avete seguito la prima puntata di Fosca Innocenti? Come vi è sembrata?