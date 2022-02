Francesca Antonelli, la ricordate nella storica serie tv “I ragazzi del muretto”? Aveva solo vent’anni

Com’era Francesca Antonelli quando, a soli vent’anni, interpretava il ruolo di Stefania Ruberti nella serie tv “I ragazzi del muretto”.

Oggi è un’attrice affermata, interprete di tante serie e film di successo, ma i fan più affezionati sanno che fu il set de I ragazzi del muretto a decretare il suo successo. Qui, Francesca Antonelli interpretava il ruolo di Stefania Ruberti, ragazza dai modi un po’ bruschi ma dal cuore grande e fidanzata di Cristian.

I ragazzi del muretto, destinato a restare nella memoria del pubblico italiano, andò in onda su Rai 2 dal 28 marzo 1991 al 2 luglio 1996. Protagonisti erano dei liceali alle prese con problemi quotidiani della loro giovane età. Ambientata a Roma, trattava anche argomenti molto importanti come il razzismo, l’aborto, l’omosessualità, l’AIDS, la droga, la prostituzione, lo sfruttamento degli extracomunitari, la solitudine degli anziani e tanto altro.

La Antonelli ne fu una delle protagoniste indiscusse e da lì la sua carriera di attrice spiccò decisamente il volo: in questi venticinque anni l’abbiamo vista recitare in moltissimi film e fiction di successo come Svegliati amore mio, Scusa ma ti voglio sposare, Nero a metà, Provaci ancora prof!.

Ma voi la ricordate quando interpretava Stefania?

Era Stefania ne “I ragazzi del muretto”: com’è cambiata in questi anni Francesca Antonelli

In un’intervista rilasciata a Vanity Fair, Francesca raccontò come ebbe iniziò la sua carriera: “Aspettavo l’autobus, inveendo contro un autista che non si è fermata. Francesca Archibugi era dietro di me. Mi chiese se avrei voluto fare un provino. ‘Chiamo tua madre’, mi disse. ‘No, tu non chiami nessuno’, le risposi”.

Riguardo alla sua esperienza nel telefilm che le regalò la popolarità, ammette: “Fare I ragazzi del muretto è stato come fare una scuola. È stata la mia accademia personale. Ho imparato a stare sul set, a rispettare il lavoro di tutti. Ho imparato la tecnica: ho sin pianto davanti ad un pezzo di scotch”.

Qui la vediamo in una scena della serie insieme ad altri due attori del cast: a parte il look tipico di quegli anni, bisogna riconoscere che la Antonelli ha conservato egregiamente la sua bellezza e non è cambiata tantissimo.

Anche voi guardavate I ragazzi del muretto?