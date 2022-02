GF Vip, Alessandro Basciano fa un’importante confessione: riguarda il suo rapporto con Sophie

GF Vip, Alessandro Basciano fa un’inaspettata confessione davanti a tutti e riguarda la sua fidanzata Sophie Codegoni.

Alessandro Basciano è entrato al GF Vip a metà dicembre, tra i nuovi ingressi, dopo l’annuncio del prolungamento del reality. Il suo è stato accolto molto bene, dato che si è presentato con un bouquet di rose per le concorrenti.

Fin dall’inizio non ha mai nascosto un interesse per Sophie Codegoni e dopo che l’ex tronista si è allontanata da Gianmaria Antinolfi, tra i due è subito scattato qualcosa. Il primo bacio c’è stato per gioco, sotto al vischio durante la festa di Capodanno, ma nei giorni seguenti ce ne sono stati altri. Anzi, Basciano ha sorpreso Sophie mettendosi in ginocchio e chiedendole di essere la sua fidanzata. Nonostante gli alti e i bassi, sono molto innamorati. Qualche giorno fa, quando il concorrente era in radio e gli altri coinquilini erano sul divano ad ascoltare, lui ha fatto un’inaspettata confessione sul suo rapporto con la Codegoni.

GF Vip, Alessandro Basciano e Sophie: il concorrente fa un’inaspettata confessione e lascia senza parole

Nella casa del GF Vip l’amore sembra essere al centro delle dinamiche. In questi mesi abbiamo visto tanti avvicinamenti ma anche molte rotture. Sophie Codegoni aveva stretto un legame con Gianmaria Antinolfi, anche se, lei ha sempre messo in chiaro la situazione con lui, dicendo che non poteva nascere qualcosa in più.

Quando ha chiuso ed è entrato Alessandro Basciano, non ha mai nascosto il suo interesse, interesse che anche l’ex corteggiatore ha manifestato. Adesso Alessandro e Sophie sono una coppia e sono molto innamorati. Nonostante gli alti e i bassi, dovuti ad incomprensioni, l’amore c’è. Questo amore è ben evidente in alcune affermazioni che il concorrente ha fatto qualche giorno fa. Basciano l’ha confessato apertamente, lasciando tutti senza parole.

Mentre era in radio e tutti gli altri si trovavano sul divano in casa ad ascoltare, ha detto: “Io le ho detto delle cose molto forti, che vorrei avere tutto con lei, a livello di vita, di lavoro, vorrei avere una piccola Sophie. A noi piaceva il nome Nicol e abbiamo sognato anche il matrimonio”. La concorrente a queste parole ha mostrato un grande sorriso e si è imbarazzata.