GF Vip, “Alla fine ho sbagliato tutto io”: lo sfogo di Soleil Sorge; cosa è successo nella casa più spiata della televisione.

Ebbene si, quello che in molti immaginavano accadrà davvero: Alex Belli rientrerà nella casa del GF Vip. E non per qualche ora! Secondo quanto emerso, l’attore potrebbe restare in casa per quattro puntate e, quindi, per almeno due settimane. Un rientro clamoroso, che senza dubbio sconvolgerà gli equilibri tra i concorrenti. Come reagiranno Delia Duran e Soleil Sorge?

I concorrenti in casa immaginano il ritorno di Alex, anche perché, nelle scorse ore, qualcuno ha rivelato l’informazione urlando all’esterno della casa. E, proprio qualche ora fa, Soleil ha analizzato il suo percorso, lasciandosi andare ad uno sfogo che non è passato inosservato. Scopriamo le sue parole.

GF Vip, Soleil Sorge commenta: “Alla fine se ci penso ho sbagliato tutto io”, lo sfogo

Con il suo rientro in casa Alex Belli metterà fine al famoso “triangolo” del GF Vip 6? Nelle scorse ore, Alex ha inviato un aereo alla sua Delia, scrivendole che è lei l’unica donna della sua vita. Tutto fa pensare, quindi, che l’obiettivo dell’attore sia quello di riconquistare la moglie. Ma quest’ultima è dello stesso avviso? Negli ultimi giorni, in casa, Delia si sta godendo la sua libertà, tra il presunto bacio con Barù e il forte feeling con Antonio Medugno. Sarà davvero contenta di rivedere il marito? Dall’altro lato c’è lei, Soleil.

Cosa accadrà quando Alex e Soleil si rivedranno? Si riaccenderà la loro particolare chimica? Dal suo canto, la Sorge sembra aver messo un punto fermo a tutta questa situazione. Non solo, chiacchierando con Davide e Barù in cucina, ha dichiarato: “Alla fine se ci penso bene ho sbagliato tutto io. Perché se avessi messo fine a qualunque cosa, già nel momento in cui stava sbandando, fossi restata ferma sulla mia posizione che avevo preso quando avevo visto, scenate, incoerenze… Ti ricordi quando avevamo discusso e ci eravamo allontanati un paio di giorni? Se io fossi restata ferma su quel punto lì, tutto questo sarebbe andato a morire”.

Questa l’analisi di Soleil, che ammette di aver potuto gestire diversamente tutto, per non arrivare a questo punto. Ora, però, la situazione e questa ed Alex non vede l’ora di tornare in casa: l”ex protagonista di CentoVetrine varcherà la porta rossa lunedì sera, nel corso della puntata. Ne vedremo delle belle!