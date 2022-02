GF Vip, “Non è amore”: un aereo mette in crisi Miriana, messaggio shock

Un aereo ha sorvolato il cielo di Cinecittà con un messaggio di avvertimento per Miriana Trevisan: la reazione della gieffina.

Nelle ultime ore Miriana Trevisan ha ricevuto una sorpresa poco gradevole dall’esterno della casa del GF Vip. Nel cielo di Cinecittà è volato un aereo per lei e il messaggio che portava non era affatto positivo.

Come sappiamo, dopo un avvicinamento iniziale a Nicola Pisu, l’ex ragazza di Non è la Rai ha trovato l’amore nel reality di Canale 5 quando è entrato Biagio D’Anelli, ex protagonista dell’undicesima edizione del Grande Fratello nel lontano 2011.

Anche a seguito dell’eliminazione al televoto di lui, i due sembrano sempre più convinti di volersi vivere la loro storia anche nella vita reale e l’opinionista si è recato più di una volta a far visita a Miriana in questi mesi.

Ma chi ha mandato quell’aereo? Ecco cosa ha pensato la Trevisan al riguardo.

GF Vip, arriva un aereo per Miriana: il messaggio non lascia dubbi

“Miri, svegliati. Non è amore. Da chi ti vuole bene. 22 22”, recitava la scritta recata dal velivolo.

Un chiaro avvertimento sulla poca onestà delle intenzioni di Biagio. Inoltre, l’ex velina di Striscia la Notizia ha aggiunto di sapere chi può essere il mittente: si tratterebbe dei suoi amici per il quali ’22 22′ ha un significato ben preciso così come per lei.

Proprio ieri a Pomeriggio 5, D’Anelli è stato attaccato da Giacomo Urtis: “Ti sei innamorato di Miriana casualmente l’ultima settimana in cui eri finito in nomination! E hai lasciato la fidanzata sempre quella settimana!”. Inoltre, il chirurgo dei Vip ha sottolineato come D’Anelli abbia avuto molte donne appartenenti al mondo dello spettacolo.

Biagio, dal canto suo, si è difeso ricordando di aver sempre dormito con la Trevisan fin dal primo giorno nella casa.

Cosa accadrà quando se ne parlerà in puntata lunedì?