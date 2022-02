Avete mai visto Pietro, il figlio di Gianni Morandi? C’è un ‘dettaglio’ che non potrete fare assolutamente a meno di notare.

È stato uno dei protagonisti indiscussi di questa settantaduesima edizione del Festival di Sanremo, Gianni Morandi. Ritornato sul palco dell’Ariston dopo anni dalla sua ultima partecipazione e conduzione, l’amatissimo cantante è stato tra i volti più apprezzati dell’evento musicale di quest’anno.

Oltre a vantare di un successo davvero impressionante per la sua musica, carriera e per le sue incredibili canzoni, Gianni Morandi decanta un successo clamoroso anche sul suo canale social ufficiale. Con un profilo seguitissimo, il cantante emiliano non perde mai occasione di poter condividere ogni cosa col suo pubblico. È proprio per questo motivo che, dandogli un’occhiata piuttosto approfondita, siamo riusciti a rintracciare un suo scatto in compagnia di suo figlio Pietro. A tal proposito, voi l’avete mai visto? Se la risposta dovesse essere negativa e siete curiosi di sapere ogni cosa nel minimo dettaglio, ci pensiamo noi a raccontarvelo. Una cosa, però, vogliamo anticiparvela: fate attenzione a quel ‘dettaglio’! Non potrete affatto fare a meno di notarlo anche voi.

Avete mai visto Pietro, il figlio di Gianni Morandi? Resterete senza parole

Se dovessimo stilare una classifica per i volti più emergenti ed amati di Instagram, Gianni Morandi occuperebbe, senza alcun dubbio, i primi posti. Attivissimo sui social e dedito a condividere ogni cosa col suo pubblico, il cantante è tra gli utenti più attivi del famoso social network. Su di esso, infatti, comunica ogni cosa. Ed oltre a scatti che lo ritraggono a lavoro o durante le sue giornate, il buon Morandi non perde occasione di potersi mostrare insieme alla sua famiglia. Un po’ di tempo fa, ad esempio, l’amato Gianni ha condiviso una foto insieme a suo figlio Pietro. Voi l’avete mai visto?

Nato dal secondo matrimonio con Anna, Gianni Morandi e suo figlio Pietro hanno un rapporto davvero speciale. Voi, però, l’avete visto? Noi si! E, vi assicuriamo, c’è un dettaglio a cui non abbiamo potuto far caso. Scopriamolo insieme:

Avete notato anche voi, vero? La somiglianza tra padre e figlio è davvero pazzesca. Siete d’accordo?