Kabir Bedi, celebre attore e concorrente del GF Vip: non tutti conoscono il suo titolo di studio, lo avreste mai immaginato?

Tutti lo ammiriamo come attore e come uomo, ma non tutti conoscono il titolo di studio di Kabir Bedi, attuale concorrente del GF Vip 6.

Tra i concorrenti più amati di questa sesta edizione del GF Vip, c’è sicuramente Kabir Bedi, attore di fama internazionale che in poco tempo è riuscito a conquistare il pubblico del reality.

La sua carriera non ha certo bisogno di presentazioni: indimenticabile nel ruolo di Sandokan nell’omonima serie televisiva degli anni Settanta, ha recitato anche in Beautiful, in Un medico in famiglia, ne La signora in giallo ed in tantissime altre produzioni di successo in Italia e all’estero.

Nato il 16 gennaio 1946 a Lahore, in Pakistan, Kabir si è sposato ben quattro volte: nel 1968 con la modella e ballerina indiana Protima Gupta, con la quale ha avuto i due figli Pooja e Siddhart, purtroppo morto suicida. Dopo il divorzio avvenuto nel 1973, nel 1979 l’attore si risposa con la stilista britannica Susan Humphreys, da cui ha il figlio Adam. Quest’ultimo, nato nel 1981, è un modello noto a livello internazionale.

Anche il matrimonio con Susan finisce e Kabir sposa la giovane conduttrice radio e tv Nikki Vijaykar. Dal 2006 il gieffino è in coppia con la ricercatrice indiana Parveen Dusanj, con cui è convolato a nozze nel 2016.

C’è un dettaglio che pochissimi conoscono: che studi ha fatto Kabir?

Qual è il titolo di studio di Kabir Bedi: in pochi conoscono questo retroscena

Uomo di grande cultura, il ‘guru’ della casa più spiata d’Italia ha fatto studi umanistici: ha studiato Filosofia presso lo Sherwood College di Nainital e il St.Stephen’s College di Delhi.

Una passione evidentemente trasmessagli dal padre: questi era Baba Pyare Lal Bedi, scrittore e filosofo di fede sikh, discendente dal primo guru dei sikh.

E voi conoscevate questo particolare della vita dell’amato gieffino?