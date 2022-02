Antonio e Giorgia sono una delle coppie della nuova edizione di Matrimonio a prima vista: scopriamo qualcosa in più su di loro.

Parte la nuova edizione di Matrimonio a prima vista dopo il successo della settima andata in onda nei mesi scorsi. I tre esperti, Nada Loffredi, Mario Abis e Andrea Favaretto, hanno scelto i protagonisti e hanno formato le tre coppie.

Queste, come per le precedenti edizioni, sono state create a tavolino dagli esperti sulla base di interviste, tratti comuni, test attitudinali e psicologici. Ma chi sono le coppie che affronteranno insieme questo viaggio? Nell’esperimento dell’amore avremo modo di seguire il percorso di Cristina e Matteo, Giorgia e Antonio e infine Gianluca con Giorgia. Adesso scopriamo qualcosa in più sulla coppia formata da Giorgia e Antonio.

Matrimonio a prima vista 8, chi sono Giorgia e Antonio: età, da dove vengono, lavoro, passioni

Nella nuova edizione di Matrimonio a prima vista avremo modo di seguire tre nuove coppie, formate a tavolino dagli esperti Nada Loffredi, Mario Abis e Andrea Favaretto. Adesso, scopriamo qualcosa in più su Giorgia e Antonio.

Antonio ha 29 anni ed è di Castrì di Lecce, un paesino di duemila abitanti e a tal proposito dice: “Non è per tutti vivere in un paesino piccolino, c’è chi può sentirsi soffocato e c’è a chi piace il rapporto che si forma con gli altri cittadini, è una cosa per me abbastanza bella, più familiare”.

Nella vita è un rappresentante di farmacia ma anche un istruttore di equitazione: “Ripeto ai mei allievi che l’equitazione non è solo uno sport ma anche un aiuto per la vita”. In passato l’ha praticata a livello agonistico, vincendo numerose gare.

Anche Giorgia ha 29 anni e nella vita è un tecnico della perfusione cardiocircolatoria. Vive con i genitori e il fratello e reputa la mamma una forza della natura. Ama fare lunghe passeggiate nella natura con il proprio cane. L’amore è per lei libertà, rispetto e fiducia: “Se penso agli uomini che ho avuto, queste caratteristiche scarseggiavano. Ho sempre messo l’altra persona avanti a me e spesso anche davanti a chi mi voleva bene”. La sposa dice che aveva perso un po’ la fiducia, il sogno dell’amore, la principessa con il principe. Ma lei ne è ancora convinta, il principe azzurro esiste, bisogna solo cercarlo. Cosa succederà tra Antonio e Giorgia? Lo sposo ha le caratteristiche del suo ‘principe azzurro’? Staremo a vedere.