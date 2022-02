A Primo appuntamento Vito ‘ricomincia’ dopo la scomparsa di sua moglie: “Credo ancora nell’amore”

A Primo Appuntamento le emozioni con Vito sono infinite, l’uomo cerca di ricomincia dopo la scomparsa di sua moglie: “Credo ancora nell’amore”.

Su Real Time sono diversi i programmi in onda e tutti sono molto interessanti. Primo Appuntamento è sicuramene da inserire tra quelli più seguiti e apprezzati. Da alcuni anni, al timone troviamo Flavio Montrucchio, che non smette di sorprenderci.

Il format prevede l’incontro di due persone che non si conoscono. Si vedono per la prima volta proprio nel famoso ristorante. Durante la cena, cercano di conoscersi e scoprirsi, un modo questo, per capire se possa o meno nascere un interesse che li sproni a conoscersi anche fuori. In un precedente episodio, nel ristorante è arrivato Vito, un uomo che ha mostrato una sensibilità molto profonda. Da circa sei anni ha perso la sua amata, ma lui non ha mai smesso di credere nell’amore. Ma cos’è successo durante il suo appuntamento?

Primo appuntamento, Vito ‘ricomincia’ dopo la scomparsa di sua moglie: “Credo ancora nell’amore”

Primo appuntamento è un programma molto seguito in onda su Real Time il martedì in prima serata. In ogni episodio, l’attenzione cade su diverse coppie. Persone che si incontrano per la prima volta e non conoscono nulla dell’altro.

Sotto l’occhio vigile di Flavio Montrucchio inizia così la serata e il conduttore commenta gli accaduti. In un precedente episodio, abbiamo visto la cena di Vito con Giovanna. L’uomo ha mostrato di essere una persona molto sensibile. Circa sei anni fa ha perso la sua amata moglie, ma lui non ha smesso di credere nell’amore. Vito nel dietro ha detto: “Credo ancora nell’amore, so che esiste una briciola che può diventare un universo”. Poi parlando con Flavio si è lasciato andare ad alcune confidenze: “C’è sempre una speranza di trovare finalmente una persona giusta per il cammino della vita che ci resta. Tanti anni fa, circa 42 anni fa, ho conosciuto mia moglie, poi malauguratamente è volata al cielo e si è creato il vuoto”.

L’uomo è apparso visibilmente provato e ha fatto emozionare lo stesso conduttore. Ma cos’è successo quando è arrivata Giovanna? La donna ha portato un pizzico di brio, perchè è apparsa molto allegra e scherzosa. Ha raccontato di aver ‘letteralmente sbagliato marito’, perchè lui si era innamorato di un’altra. Poi si è risposata, ma non è andata bene. Entrambi gli uomini sono morti.

Quello tra Vito e Giovanna è stato un incontro molto bello. Le parole dell’uomo hanno emozionato tutti.