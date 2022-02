“E’ razzista”, Barù prende le distanze: “Mi dissocio totalmente”; cosa è successo nella casa del GF Vip.

Manca circa un mese alla finalissima del GF Vip 6: l’ultima puntata di questa lunga edizione andrà in onda il 14 marzo 2022. E, in casa, gli animi sono sempre più accesi. Tra i protagonisti assoluti di questa edizione c’è lui, Barù, che con la sua ironia e il suo modo di fare ha conquistato tutti, fuori e dentro la casa. Proprio nelle scorse ore, però, il concorrente ha avuto qualcosa da ridire su una sua coinquilina.

Un’accusa molto forte, quella di Barù, infastidito dal comportamento di una concorrente. Cosa è successo nel dettaglio e cosa ha scatenato la reazione del nipote di Costantino della Gherardesca? In seguito tutti i dettagli.

GF Vip, Barù prende le distanze dalla coinquilina: “È razzista”, cosa è successo

Le incomprensioni, al GF Vip, sono all’ordine del giorno. Ed anche in un momento di completo relax possono nascere inaspettati scontri. È quello che è successo in casa nelle scorse ore, quando Barù non ha nascosto la sua indignazione nei confronti di Manila Nazzaro.

Tutto è nato quando l’ex Miss Italia, mentre messaggiava la schiena a Davide Silvestri, ha imitato la parlata di un massaggiatore cinese. Questa cosa non è piaciuta affatto a Barù, che non ha perso tempo ad esprimere il suo dissenso: “Stai facendo il verso di come parla un immigrato cinese in Italia, che magari si è fatto il c***”. Manila Nazzaro non ci sta e replica: “La cultura orientale nei massaggi è la numero uno. Mica è un verso offensivo? Dove le vedi queste cose? Perché dovrei offendere una parlata? Imitare una parlata cinese è una cosa simpatica.” La Nazzaro spiega di avere tanti amici cinesi a Roma che parlano così ma di non aver avuto alcun intento offensivo nell’imitare.

Ma Barù non cede ed aggiunge: “È simpatica o razzista. Per me è razzista, io mi dissocio totalmente da quella roba lì.”

La tensione ormai è davvero alle stelle, anche perché la finale è sempre più vicina e ormai tutti vorrebbero arrivare ai titoli di coda. Chi si unirà a Delia Duran nella schiera dei finalisti del GF Vip 6?