Ricordate Amadeus ai tempi di Domenica in? E’ stato presente più di 20 anni fa

Ricordate Amadeus ai tempi di Domenica In? Il conduttore è approdato nel format domenicale più di 20 anni fa.

Amadeus, pseudonimo di Amedeo Umberto Rita Sebastiani, è un conduttore amatissimo. La sua carriera è iniziata nelle radio e a partire dagli anni novanta si afferma come conduttore. L’abbiamo visto la settimana scorsa al timone del Festival di Sanremo 2022.

E’ stato un successo! Questo è il terzo anno consecutivo che conduce il Festival e lo fa in maniera impeccabile. E’ professionale ma riesce ad usare quella vena di umorismo che piace proprio a tutti. In questi anni ha condotto numerosi programmi e altrettanti ne conduce adesso. Ma ricordate quando è stato il presentatore di Domenica In? Da allora di tempo ne è passato, vediamo com’era.

Amadeus, com’era ai tempi di Domenica In: da allora sono passati più di 20 anni

L’abbiamo visto al timone per il terzo anno consecutivo del Festival di Sanremo 2022 ed è stato impeccabile. Quest’anno la kermesse ha toccato ascolti pazzeschi e il merito si deve non solo alla bellezza delle voci in gara ma anche alla conduzione.

Nella sua lunga carriera ha condotto numerosi programmi e ad oggi ne conduce altrettanti. Ma Amadeus non ha vestito solo questo ruolo, ma l’abbiamo visto anche in veste di concorrente: ricordate dove? Nel 2013 è stato concorrente del talent Altrimenti ci arrabbiamo condotto da Milly Carlucci, nello stesso anno partecipa a Tale e quale show e a Tale quale show-Il Torneo. Il presentatore ha iniziato quando era giovanissimo e non si è più fermato. Più di 20 anni fa ha anche condotto il programma domenicale Domenica in: lo ricordate a quei tempi?

Questa è una foto ripresa da una puntata di allora. Parliamo dell’anno 1999-2000. Amadeus appare giovanissimo, ma non sembra per nulla cambiato, non trovate? Quest’edizione venne rinominata Domenica in 2000 e affidata ad Amadeus, affiancato inizialmente dall’attrice Romina Mondello ed in seguito dalla modella slovacca Adriana Sklenaříková Karembeu e dalla showgirl uruguaiana Natalie Kriz.

Tutti i programmi presentati dal conduttore sono sempre un successo, come è stato un successo l’ultima edizione appena conclusasi del Festival di Sanremo.