Sarà mamma per la prima volta: la famosa tik toker italiana l’ha annunciato sul suo canale Instagram, che gioia per lei e tutti i suoi fan.

Un vero e proprio annuncio, quello che la tik toker 18enne ha condiviso sul suo canale social ufficiale. E che, com’è giusto che sia, ha lasciato tutti i suoi amatissimi e numerosi sostenitori completamente senza parole. Sta per diventare mamma per la prima volta!

A rivelare ogni cosa nel minimo dettaglio, come dicevamo precedentemente, è stata proprio la diretta interessata sul suo canale Instagram. Con più di 500 mila followers, la tik toker rientra a tutti gli effetti tra le vere e proprie stelle del famoso social network. Attraverso il suo profilo social, infatti, la diciottenne non perde mai occasione di poter condividere ogni cosa col suo pubblico. È proprio per questo motivo che una notizia del genere non ha affatto potuto affatto tenersela per sé. “Eccomi qui a rendervi partecipi di un altro meraviglioso capitolo della mia vita”, ha detto. Rivelando di essere incinta di tre mesi, ma di non avere vissuto mesi molto facili.

L’amata tik toker diventerà mamma per la prima volta: annuncio a sorpresa, che gioia!

Risale proprio a qualche ora fa, l’annuncio a sorpresa che l’amata tik toker ha dato al suo amatissimo pubblico di Instagram: sarà mamma per la prima volta! Una notizia davvero incredibile, da come si può chiaramente comprendere. E che, com’è giusto che sia, ha fatto impazzire di gioia tutti. Stiamo parlando proprio di lei: Sofia Crisafulli.

Stando a quanto si apprende dalle sue parole, sembrerebbe che l’amata tik toker non abbia passato dei mesi facili. Non sappiamo a che cosa si riferisca, sia chiaro, anche perché la diretta interessata non è affatto scesa nei dettagli. Da come si può leggere dalla lunga didascalia scritta a corredo dell’ecografia e del suo dolce pancino, sembrerebbe che la giovane Crisafulli abbia vissuto dei momenti pieni di ansia, incertezze e dubbi. Adesso, però, tutto è passato. E Sofia non soltanto non vede l’ora di poter conoscere il suo primo bebè, ma anche di poter condividere ogni cosa col suo pubblico.

In attesa di poter scoprire il sesso, facciamo a Sofia i nostri più sinceri auguri.

Chi è Sofia Crisafulli?

Nata a Legnano il 10 Ottobre del 2003, si affaccia al mondo del web nel lontano 2017, ma è soltanto nel 2019 che inizia a cavalcare l’onda del successo. Dopo la prima pubblicazione sul suo canale Youtube, Sofia viene immediatamente notata. Ad oggi, infatti, non soltanto è un volto amatissimo di Tik Tok, che vanta più di 1 milioni di followers, ma anche il suo canale Youtube non è affatto da meno.