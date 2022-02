Si sono conosciuti ed innamorati nella casa del GF, ma che fine hanno fatto? Scopriamo insieme com’è cambiata la loro vita dopo 12 anni.

Si sono innamorati durante l’undicesima edizione del Grande Fratello, ma siete curiosi di sapere che cosa sappiamo su di loro oggi?

Chi l’ha detto che nella casa del Grande Fratello si entra soltanto per provare una nuova esperienza? Nel corso di queste tantissime edizioni che si sono alternate tra quelle Nip e Vip, abbiamo constatato che tra le quattro mura di quella casa può succedere davvero di tutto. Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, ad esempio, ne sono la prova vivente. Si sono conosciuti proprio nella casa del GF Vip e, ad oggi, continuano ad essere innamoratissimi ed affiatatissimi. Ma non solo. Anche i protagonisti di questo nostro articolo, infatti, si sono innamorati nella casa di Cinecittà. Ed hanno fatto innamorare tutto il pubblico italiano

Si sono innamorati nella casa del GF, cosa sappiamo su di loro oggi?

In tutte le sedici edizioni del GF ‘Nip’ che si sono alternate in questi anni, sono tantissime le coppie che si sono formate. E che hanno saputo conquistare l’attenzione del pubblico. I protagonisti di questo nostro articolo di oggi, sono proprio loro: Ferdinando Giordano ed Angelica Livraghi. Entrati a far parte della casa del GF nel corso dell’undicesima edizione, i due giovanissimi ragazzi si sono conosciuti ed, in seguito, innamorati.

Seppure con tantissimi alti e bassi, il commesso salernitano ha iniziato una splendida storia con Angelica Livraghi, concorrente della medesima edizione del GF. Ad oggi, però, le loro strade sembrano completamente distinte tra di loro. A questo punto, quindi, ci chiediamo: siete curiosi di sapere che fine hanno fatto oggi? Purtroppo, abbiamo pochissime notizie su di lei. Seppure siamo riusciti a rintracciarla su Instagram ed abbiamo constatato che la sua bellezza è sempre immensa, non ci è dato sapere cosa faccia oggi. Una cosa, però, è certa: il suo nome è completamente lontano dalla televisione. Su Ferdinando, invece, si è detto che nei mesi scorsi avrebbe dovuto prendere parte al GF Vip, ma poi non si è saputo più nulla. Supponiamo, quindi, che dopo il successo sia ritornato a svolgere la sua vita di tutti i giorni.

Vi piaceva insieme ai tempi del GF?