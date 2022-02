“Sono delle vipere”: Katia Ricciarelli non ci sta e si scaglia contro alcune concorrenti

GF Vip, Katia Ricciarelli senza mezzi termini contro alcune concorrenti: “Sono delle vipere”.

Al GF Vip i colpi di scena ci sono ogni giorno e anche in puntata assistiamo a delle sorprese inaspettate. Lunedì 14 febbraio ci sarà un ingresso che sicuramente cambierà le dinamiche del gioco. Alex Belli dopo essere stato squalificato farà ritorno in casa.

Cosa accadrà con Delia e Soleil? Staremo a vedere. Intanto le tensioni non mancano e anche se, spesso si cerca di andare d’amore e d’accordo, mettendo da parte le incomprensioni, queste sono dietro l’angolo e non sfuggono. Katia Ricciarelli nelle ultime ore, non ha usato mezzi termini e si è scagliata contro alcune concorrenti. L’amicizia è ormai al capolinea?

GF Vip, Katia Ricciarelli si scaglia contro alcune concorrenti: “Sono delle vipere”

Quando il reality è partito si erano create delle amicizie molto forti. Con il passare dei giorni e del tempo, sembrerebbe che tutto sia cambiato. All’inizio Katia Ricciarelli era molto unita a Manila e Soleil, erano un vero e proprio trio e passavano molto tempo insieme.

Ad un certo punto però Manila e Soleil si sono allontanate. Anche Katia, dopo che Manila non le ha dato il voto per la nomination in cui doveva essere scelto il primo finalista, si è allontanata dall’ex Miss Italia. Non si aspettava che la Nazzaro votasse Miriana. Ora sembrerebbe che il trio si sia sfaldato. Anzi, la cantante, nelle ultime ore, l’ha detto chiaramente e non ha usato giri di parole.

Parlando con Soleil Sorge nella zona beauty, ha esclamato, dopo che aveva chiesto di tingere i capelli a Manila: “Nathaly dico è una iena. Dei capelli bianchi non me ne frega un ca***, sono stufa. Guarda sono in tre, lei, Nathaly e Miriana, sono delle vipere. Invece di stare qui a parlare se ne vanno“ e Soleil ha risposto: “Sono pienamente d’accordo con te, non me lo sarei mai aspettata da Manila. A loro fa comodo”. A quanto pare, i rapporti sembrano essere rotti e le concorrenti sono sempre più lontane. Anche in puntata, abbiamo visto più volte degli scontri dovuti ad incomprensioni. Anzi, ricordiamo che, qualche settimana fa, Manila ha proprio votato Soleil per la nomination, cosa che ha poi fatto anche quest’ultima, ma soltanto in seguito.